¡Vaya forma de volver! Brilla ‘El Sol de México' en Monterrey

Luis Miguel regresó a Monterrey para ofrecer el primero de los conciertos que tiene programados en la Ciudad y, como de costumbre, conquistó al público que cantó, bailó y hasta suspiró con sus canciones.

“El Sol” salió pasadas las 21:15 horas al escenario, al ritmo de Será que no me amas, Amor, Amor, Amor y Suave, temas que de inmediato encendieron a los miles de asistentes que casi llenaron el recinto.



Fotos: Gustavo Abdiel Torres

El cantante deleitó a su público con su voz, pero también con algunos sexys pasos de baile, que hizo enmarcado por 10 músicos y 3 coristas.

Ataviado con su clásico traje negro, camisa blanca y corbata; también sonrió y coqueteó con sus fans de las primeras filas, aunque como es su costumbre, prácticamente no habló con el público más allá de un “¡¿Cómo dice Monterrey?!”

Culpable o no, Te necesito, Hasta que me olvides y Dame siguieron en el repertorio de la noche; para luego dar paso a un bloque de “Romances”, en donde el cantante incluyó: Por debajo de la mesa, No sé tú, Como yo te amé, Todo y nada y Nosotros.

También realizó dos duetos virtuales: con Michael Jackson en la pantalla interpretó Sonríe, y con Frank Sinatra cantó Come Fly with me.



Fotos: Gustavo Abdiel Torres



La velada continuó con una selección de sus mayores éxitos como Un hombre busca una mujer, Oro de ley, Fría como el viento, Tengo todo excepto a ti y Entrégate, en el que aprovechó para jugar con el dron y tomarse video con el público de fondo.

Posteriormente llegó al escenario el Mariachi Vargas de Tecalitlán para acompañar al El Sol –quien se cambió a un look todo de negro– en Fiesta del mariachi, La Bikina y La media vuelta.

Cerca del final del concierto, Luismi interpretó otra ronda de clásicos como No me puedes dejar así, Palabra de honor y La incondicional.

La despedida llegó con un medley de tres hits: Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul, Isabel y Cuando calienta el sol, los cuales el público no dudó en bailar de principio a fin.

Las presentaciones de El Sol en Monterrey siguen mañana y el domingo.

Comentarios