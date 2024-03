'Venom 3' adelanta fecha de estreno y confirma nuevo título

La tercera parte de la franquicia del simbionte del Spiderverse ''Venom 3'', a cargo de Sony Pictures y Marvel, adelanta su fecha de estreno y confirma su nuevo título: ''Venom: The Last Dance''.

Es asi que lo informaron los responsbales de la franquicia (vía Deadline) confiormando y anunciando su nueva fecha de estreno en cines, el cual será el 25 de octubre de 2024.

La cinta que cerrará la trilogía protagonizada por Tom Hardy llegará dos semanas antes de lo anunciando.

Y además, aprovechando el anuncio del cambio de la fecha se ha confirmado que recibirá el título de ''Venom: The Last Dance'' o ''Venom: El último baile'', posiblemente, en referencia al cierre de trilogía del personaje tras ''Venom'' (2018) y ''Venom: Habrá Matanzaa'' (2021).

En donde posiblemente veremos si Venom cruza su camino con algún Spider-Man, ya sea en su propio universo o como parte del próximo crossover multiversal que prepara Marvel Studios con sus próximas entregas de los Vengadores.

Cabe recordar que el nuevo DCU no regresará hasta verano de 2025 y Marvel Studios solo estrenará este año ''Deadpool y Wolverine''.

El futuro arácnido en cine y televisión

Sony Pictures sigue planeando futuras producciones basadas en los personajes del Spiderverse, tanto en cine como en televisión:

Kraven el Cazador: 30 de agosto de 2024

Venom 3: The Last Dance: 25 de octubre de 2024

El Muerto: película en desarrollo sin fecha de estreno

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse: 2025

Spider-Man 4: película del UCM sin fecha de estreno

Silk: Spider Society: serie en desarrollo sin fecha de estreno

Spider-Man Noir: serie en desarrollo sin fecha de estreno

