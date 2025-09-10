Cerrar X
Escena

Vibrarán Monterrey y Guadalajara con 'Las Voces Más Arrolladoras'

El poder del regional mexicano llegará a Monterrey y Guadalajara con 'Las Voces Más Arrolladoras', espectáculo de Germán Montero y Vincen Melendres

  • 10
  • Septiembre
    2025

El próximo 6 y 7 de febrero de 2026, el regional mexicano se vivirá con toda su potencia en las arenas más emblemáticas del país. Germán Montero y Vincen Melendres, bajo el concepto “Las Voces Más Arrolladoras”, se presentarán en la Arena Monterrey y la Arena Guadalajara, donde prometen dos noches de emoción, entrega y pasión musical.

El proyecto que une a estas dos grandes voces ya ha dejado huella en distintas ciudades de México. Sus recientes presentaciones en Jala, Nayarit, y Tecali de Herrera, Puebla, reunieron multitudes que corearon éxitos clásicos del regional mexicano y vibraron con la energía única que transmiten Germán y Vincen. Cada concierto se ha convertido en una experiencia inolvidable para el público.

Con un repertorio que combina temas emblemáticos de sus trayectorias con canciones que marcaron época, “Las Voces Más Arrolladoras” ofrecerán un espectáculo cargado de emociones.

La química entre ambos intérpretes, el poder de sus voces y la entrega de la banda en vivo harán de estas fechas una verdadera celebración de la música regional mexicana.

Información de boletos

  • Arena Monterrey
  • Preventa exclusiva: 13, 14 y 15 de septiembre con tarjetas Banco Azteca
  • Venta general: A partir del 17 de septiembre, 10:00 horas
  • Puntos de venta SuperBoletos, Taquillas Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innova Sport
  • Arena Guadalajara
  • Preventa exclusiva: 13, 14 y 15 de septiembre con tarjetas Banco Azteca
  • Venta general: A partir del 17 de septiembre, 10:00 horas
  • Puntos de venta: SuperBoletos, Taquillas Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD

El espectáculo está respaldado por Zignia Live, promotora que forma parte del Grupo Avalanz y se ubica en el Top 20 mundial en la organización de espectáculos en vivo.

Con presencia en recintos de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Torreón y Tampico, la empresa se distingue por ofrecer experiencias únicas y memorables de talla internacional.

 

 


