Jimmy Tatro será Gorilla Grodd en serie derivada de DC

Jimmy Tatro interpretará a Gorilla Grodd en la serie derivada de Superman centrada en Jimmy Olsen, que desarrolla HBO Max

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El actor Jimmy Tatro se incorporó oficialmente al reparto de la serie derivada de Superman que prepara HBO Max y dará vida a Gorilla Grodd, uno de los villanos más conocidos del universo de DC. Aunque el proyecto aún no recibe luz verde oficial por parte de la plataforma, continúa avanzando en su desarrollo.

Un spin-off centrado en Jimmy Olsen

La producción estará protagonizada por Jimmy Olsen, personaje interpretado por Skyler Gisondo en la reciente película de Superman dirigida por James Gunn.

La historia tendrá un formato inspirado en los documentales de crímenes reales, con Jimmy Olsen como presentador de una investigación enfocada en distintos casos del universo de DC.

Según la información disponible, la primera temporada girará en torno a Gorilla Grodd, el célebre simio telepático que habitualmente enfrenta a Flash.

¿Quién es Gorilla Grodd?

Gorilla Grodd fue creado en 1959 por John Broome y Carmine Infantino. El personaje obtuvo poderes psíquicos y habilidades extraordinarias tras entrar en contacto con una nave espacial extraterrestre.

A lo largo de su historia en los cómics, ha intentado dominar tanto el mundo de los simios como el de los humanos, aunque sus planes suelen ser frustrados por Flash. Su aparición más reciente en acción real ocurrió dentro del Arrowverso de DC.

Los responsables de la serie

El proyecto está encabezado por Tony Yacenda y Dan Perrault, creadores de American Vandal, quienes asumirán las labores de guion, dirección y producción ejecutiva.

James Gunn y Peter Safran, responsables de DC Studios, también participan como productores ejecutivos, mientras que Galen Vaisman supervisa la producción junto con Warner Bros. Television.

Hasta el momento, HBO Max no ha emitido comentarios oficiales sobre el desarrollo de la serie.

La incorporación al Universo DC coincide con una etapa de intensa actividad para Jimmy Tatro. Actualmente promociona The Hawk, una comedia de golf de Netflix protagonizada por Will Ferrell, donde interpreta a Lance, hijo del personaje principal.

En televisión también ha participado en Home Economics, donde formó parte del elenco principal y dirigió un episodio, además de aparecer en la serie American Vandal.

En cine, Tatro volverá a compartir pantalla con Will Ferrell en Judgment Day, dirigida por Nicholas Stoller. Su trayectoria también incluye títulos como Scream 7, Mike & Nick & Nick & Alice, You're Cordially Invited y 22 Jump Street.