Paramount rechaza demanda por fusión con Warner Bros.

Paramount pidió desestimar la demanda contra su fusión con Warner Bros. Discovery y afirmó que la operación fortalecerá la competencia

Paramount Skydance respondió ante los tribunales a la demanda antimonopolio presentada por una coalición de 12 estados de Estados Unidos en contra de su fusión con Warner Bros. Discovery, calificando el caso como uno de los más débiles en la historia reciente del derecho de competencia.

Los abogados de Paramount presentaron un escrito en oposición a la solicitud de una orden de restricción temporal que pretende detener la fusión, valuada en 111 mil millones de dólares.

Según la compañía, los argumentos de los estados no reflejan la realidad económica de la industria cinematográfica y parten de una interpretación equivocada del funcionamiento del mercado.

Defiende que la competencia seguirá siendo intensa

En su respuesta judicial, Paramount sostuvo que existen numerosos estudios con capacidad para competir en el mercado de distribución cinematográfica, entre ellos Universal, Disney, Amazon MGM Studios, Sony, Lionsgate, A24 y NEON.

La empresa argumentó que la presencia de estos competidores impide que la operación genere una concentración perjudicial y aseguró que la producción de películas para salas de cine podría incluso incrementarse tras concretarse la fusión.

Además, afirmó que la transacción no tendría efectos negativos sobre los precios ofrecidos a las cadenas de exhibición.

La demanda fue presentada por una coalición encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, quien sostiene que la unión entre Paramount y Warner Bros. Discovery afectará la competencia tanto en la distribución de películas como en el negocio de la televisión por cable.

Según la denuncia, la empresa fusionada concentraría alrededor del 30 % del mercado de distribución de grandes estrenos cinematográficos, mientras que cuatro compañías controlarían cerca del 93 % de ese segmento.

Como parte de su defensa, Paramount señaló que otros distribuidores cuentan con capacidad para aumentar su producción si fuera necesario, mencionando como ejemplo el desempeño de Amazon MGM Studios y el éxito obtenido recientemente con Project Hail Mary.

También indicó que compañías como Lionsgate o A24 podrían incrementar su presencia en el mercado, limitando cualquier posibilidad de ejercer poder sobre los precios.

También responde a las críticas sobre la televisión de pago

Respecto al negocio de los canales de cable, Paramount rechazó la acusación de que la fusión otorgaría una posición dominante frente a los operadores de televisión de pago.

La empresa argumentó que las señales de Paramount y Warner Bros. Discovery son complementarias y que los distribuidores seguirán necesitando ambas ofertas de programación.

Asimismo, sostuvo que el continuo descenso en el número de suscriptores de televisión por cable ha reducido el poder de negociación de todos los propietarios de canales, por lo que el contexto del mercado es distinto al planteado en la demanda.

La solicitud para frenar temporalmente la operación será analizada en una audiencia programada para este viernes ante la jueza Araceli Martínez-Olguín, quien decidirá si concede o no la medida cautelar solicitada por los estados demandantes.