Gattás destaca avances en seguridad con apoyo de Guardia Nacional

El alcalde de Ciudad Victoria afirmó que la mejora en seguridad ha impulsado inversiones, empleo y el regreso de la vida nocturna en la ciudad

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, reconoció el trabajo de la Guardia Nacional en la capital del estado y destacó que las acciones de seguridad pública han beneficiado directamente a las familias. Recordó que, gracias a la donación de un predio por parte del cabildo en 2022, se construyó el cuartel más grande de Tamaulipas, infraestructura que —dijo— ha sido clave para mejorar la tranquilidad en la ciudad.

Gattás afirmó que actualmente no se registran secuestros, extorsiones ni cobro de piso, un cambio significativo respecto a 2021, cuando la vida nocturna estaba limitada y la población se resguardaba temprano.

“Fue una de las primeras acciones que hicimos: calmar a Ciudad Victoria. Recuerden que en 2021 a las 7-8 de la noche estábamos en nuestras casas; hoy, cinco años después, las condiciones de seguridad son muy distintas”, señaló.

El alcalde vinculó esta seguridad con la llegada de nuevas inversiones nacionales y extranjeras y con la generación de empleos.

Señaló además que la ciudad se ha convertido en “un nicho de oportunidades”, con inversiones de empresarios de Nuevo León, San Luis y Querétaro.

Sobre la vida nocturna, comentó que ahora las familias pueden salir hasta tarde y que el gobierno municipal trabaja con Tránsito para evitar excesos y garantizar el respeto a los derechos humanos, en coordinación con los órdenes de gobierno federal y estatal.