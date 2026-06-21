El político colombiano afirmó haber hablado con Donald Trump, quien según su versión reconoció su victoria; el conteo lo mantiene arriba de Iván Cepeda

Inicio / Internacional / 'Trump reconoció mi triunfo en las elecciones': De la Espriella

El ultraderechista Abelardo de la Espriella afirmó este domingo que conversó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien —según su versión— reconoció su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Colombia, donde el conteo preliminar lo coloca como ganador por un margen estrecho sobre el izquierdista, Iván Cepeda.

“Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria”, declaró De la Espriella durante una transmisión en vivo de su equipo.

El político colombiano también aseguró haber recibido llamadas de felicitación por parte del jefe de gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, así como de otros representantes de lo que calificó como “democracias del mundo”.

Conteo preliminar mantiene ventaja ajustada

Con el 99.98% de las mesas informadas, el conteo preliminar indica que De la Espriella obtuvo aproximadamente 12.9 millones de votos (49.66%), frente a los 12.7 millones (48.70%) alcanzados por Iván Cepeda, en una de las contiendas más cerradas del proceso electoral.

En semanas previas, Trump había expresado públicamente su respaldo a la candidatura de De la Espriella, a quien calificó como un aliado clave para fortalecer la cooperación bilateral, mientras que criticó a Cepeda al señalarlo como representante de la “izquierda radical”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense generaron reacciones y críticas dentro del debate político colombiano, en medio de la espera del escrutinio oficial que deberá ratificar los resultados definitivos.