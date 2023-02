Vuelve Opeth a hipnotizar a los regiomontanos

Ante 1,700 espectadores, cifra oficial, el grupo encabezado por Mikael Akerfeldt conquistó a los regios con éxitos de cada uno de sus 13 discos.

La música agresiva, melódica y siempre misteriosa de Opeth conquistó de nuevo a los regiomontanos en su tercera visita a la ciudad. La banda sueca de metal progresivo se presentó en el Showcenter Complex y demostró de nuevo por qué siguen vigente como uno de los grupos europeos más queridos de la actualidad.

Ante 1,700 espectadores, cifra oficial, el grupo encabezado por Mikael Akerfeldt conquistó a los regios con éxitos de cada uno de sus 13 discos, en un setlist que de gira en gira, pocas veces llega a repetirse.

Los suecos entraron a escena con Ghost of Perdition, Demon of the Fall y Eternal rains will come, con un sonido que aunque al principio registró leves problemas, pronto conectó al público con esa mística tan propia de Opeth.





El grupo continuó su set con Under the Weeping moon, Windowpane, Harvest y una de las mayores sorpresas: Black Rose Immortal, de 20 minutos con14 segundos, que nunca había sido tocada en Monterrey y en general es omitida de los tours por su larga duración.

Durante dos horas, los regios navegaron sin problema entre los tramos característicos del death metal, el death doom, pasando por la guitarra española, las disonancias frecuentes y el más reciente Opeth, con fuertes influencias de Deep Purple y The Moody Blues, entre otros grupos.

Gran mérito detrás de ello fueron el tecladista Joakim Svalverg, quien aportó segunda voz y añadió arreglos atractivos a las viejas composiciones noventeras que carecían de este instrumento. La sensual Burden, The Moor, The Devil's Orchard y All Things Will Pass, de su más reciente album, in Cauda Venenum, cerraron el primer setlist.

En pocos minutos, Opeth volvió a escena con Sorceress y la inevitable Deliverance, que cuenta con tal vez uno de los riffs más pegajosos del metal en el presente siglo. Con 13 canciones que parecieron 26 y enfundados en la playera de la Selección Nacional, los suecos saciaron a una ciudad ávida de esos sonidos gourmet que sólo grupos como Opeth pueden ofrecer.