We got you!: Chappell Roan encabeza campaña de salud mental

La cantante y compositora Chappell Roan ha lanzado una campaña para apoyar la salud mental de los artistas emergentes.

La interprete de "Good Look, Babe!", quien ha sido abierta sobre sus propias luchas con la ansiedad y la depresión, busca crear un espacio seguro y de apoyo para los artistas que están comenzando su carrera.

La campaña "We Got You" liderada por Chappell Roan busca apoyar la salud mental de artistas emergentes. La cantante donó $25,000 a la organización sin fines de lucro Backline, que se suma a la iniciativa para brindar apoyo emocional y recursos a los artistas que lo necesitan.

La campaña también ha recibido el apoyo de otros artistas como Charli XCX y Noah Kahan, quienes igualaron la donación de Chappell Roan. La iniciativa busca concienciar a la industria musical sobre la importancia de proteger la salud mental de los artistas y ofrecerles un entorno de trabajo más seguro y sostenible.

Chappell Roan había hablado anteriormente sobre su propia experiencia con la salud mental en la industria musical, incluyendo el momento en que fue despedida de su discográfica durante la pandemia. Su llamado a la acción busca inspirar a los líderes de la industria a hacer un cambio y proteger a los artistas de manera más efectiva.

Comentarios