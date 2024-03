'Westlife' sube la adrenalina a base de éxitos

Westlife se presentó anoche en la Arena Monterrey ante miles de asistentes con su The Wild Dreams Tour.

Con un escenario gigante y seis pantallas led, fue como la banda de pop formada en Dublín, a finales de la década de los noventa, hizo un repaso por los clásicos y los nuevos temas que conforman su discografía.

Para comenzar el encuentro con los fanáticos regios; el repertorio arrancó con los temas: Starlight, Uptown Girl, When You’re Looking Like That y Fool Again.

Después emocionaron con un popurrí de ABBA en el que incluyeron éxitos como: Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money, Money, Money, Take a Chance On Me, I Have a Dream, Dancing Queen y Waterloo.

En What About Now, cambiaron de vestuario, y al terminar la canción, Nicky Byrne le pidió al público de Monterrey que encendieran las lámparas de sus celulares, para tomar la fotografía del recuerdo y subirla a sus redes sociales.

Una de las canciones más coreadas de la noche fue Flying Withouth Wings. “Monterrey, ¿se la pasaron divertido esta noche?”, preguntó Nicky, protagonizando una salida en falso, para regresar con otro cambio de vestuario que incluía chaquetas llenas de brillos y cerrar con broche de oro al entonar Hello My Love y You Raise Me Up con las que se despidieron de los regios.



