Yeri Mua busca cirugía para 'quitarse costillas' y afinar cintura

La influencer pidió recomendaciones de cirujanos para reducir su cintura y dijo estar dispuesta a 'pagar lo que sea', reavivando el debate sobre la cirugía

  • 19
  • Noviembre
    2025

La cantante y creadora de contenido mexicana, Yeri Mua, busca hacer un cambio en su figura con una cirugía ¡para quitarse costillas!

Y es que la veracruzana anunció mediante sus redes sociales que está en busca de un cirujano dispuesto a realizarle una operación para reducir su cintura, operación para la cual está dispuesta a "pagar lo que sea".

“Recomienden cirujanos para quitarme las costillas, ya me harté de este pinche cuerpo de capibara, pero que me opere en diciembre. Pago lo que sea, pero que me deje cintura de iPhone”, compartió mediante sus historias en Instagram.

escena-yeri-mua-costillas-historia.jpg

Esta declaración, además de evidenciar su interés por la “luxación de costillas”, también evidenció el creciente interés por parte de las celebridades de diversos medios por dicha intervención.

La “luxación de costillas” es un término coloquial que se utiliza para referirse a una cirugía estética que tiene como objetivo "afinar" la cintura. Sin embargo, pese a que se le denomina así, el procedimiento consiste en la remoción o modificación de las costillas flotantes y no en una luxación real.


