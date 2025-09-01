Cerrar X
Yeri Mua denuncia amenazas de muerte; pide ayuda a Sheinbaum

La cantante e influencer Yeri Mua denunció haber recibido amenazas de muerte de parte del grupo de fans del creador de contenido 'Lonche'

La creadora de contenido y cantante veracruzana Yeri Mua denunció ser víctima de amenazas de muerte por parte del grupo “F.E.S”, conformado por seguidores del streamer sinaloense “Lonche”.

Las intimidaciones surgen previo a su presentación programada para el 14 de septiembre en Tijuana, donde compartirá escenario con “El Malilla”.

A través de su cuenta en X, Yeri Mua compartió mensajes en los que se advierte que sería asesinada si acude a la ciudad fronteriza.

Cabe señalar que las publicaciones iban acompañadas de fotografías de armas de fuego y capturas de presuntos mensajes intimidatorios.

“Vengo a evidenciar cómo la narcocultura vino a invadir a los influencers… igual procederé legalmente”, escribió la cantante.

Según la veracruzana, todo comenzó tras exponer una supuesta infidelidad del streamer con una amiga cercana. A partir de entonces, la comunidad conocida como “F.E.S” comenzó a hostigarla con amenazas cada vez más violentas.

El grupo, encabezado por los creadores “Lonche” y “Willito”, se formó en X y en la plataforma de streaming Kick. Aunque nació como un espacio para interactuar con seguidores, se ha llenado de imágenes alteradas, mensajes de odio y videos con alusiones delictivas.

Responsabiliza a “Lonche” y pide ayuda presidencial

Por otra parte, Yeri Mua solicitó apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al advertir que los streamers y su comunidad podrían tener nexos con grupos criminales.

La intérprete dejó claro que emprenderá acciones legales y responsabilizó a “Lonche” por cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia.

“Si algo me pasa, hago responsable a ese señor y a su comunidad”, concluyó.


