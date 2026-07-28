Michael Johnston negocia sumarse a La Momia 4

El actor de Obsesión está en conversaciones para integrarse al elenco de La Momia 4, junto a Brendan Fraser y Rachel Weisz

El actor Michael Johnston, quien recientemente ganó notoriedad por su participación en la película de terror Obsesión, se encuentra en negociaciones para unirse al elenco de La Momia 4, la nueva entrega de la popular franquicia de aventuras que traerá de vuelta a Brendan Fraser y Rachel Weisz.

De acuerdo con reportes de la industria, Universal mantiene conversaciones con el actor para incorporarlo al reparto, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre el personaje que podría interpretar.

¿Será el nuevo Alex O'Connell?

Aunque el estudio no ha confirmado el papel de Johnston, entre los seguidores de la saga ha surgido la especulación de que podría dar vida a Alex O'Connell, el hijo de Rick y Evelyn O'Connell.

El personaje apareció en las entregas anteriores de la franquicia y fue interpretado por Freddie Boath en La Momia Regresa y por Luke Ford en La Momia: La tumba del emperador dragón.

Los responsables de la nueva producción adelantaron que la historia retomará únicamente los acontecimientos de las dos primeras películas, dejando fuera los sucesos de la tercera entrega, lo que abriría la puerta a una nueva versión del personaje.

La nueva película contará nuevamente con Brendan Fraser como Rick O'Connell, Rachel Weisz en el papel de Evelyn y John Hannah como Jonathan Carnahan, reuniendo a buena parte del elenco que convirtió a la saga en un éxito mundial a finales de los años noventa y principios de los 2000.

La dirección estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, integrantes del colectivo Radio Silence, responsables de películas como Scream y Boda Sangrienta. El guion fue escrito por David Coggeshall.

El ascenso de Michael Johnston

La posible incorporación de Johnston llega en uno de los mejores momentos de su carrera.

El actor obtuvo reconocimiento internacional tras protagonizar Obsesión, cinta que se convirtió en uno de los mayores éxitos del cine de terror este año al superar los 458 millones de dólares en la taquilla mundial.

Su participación en una franquicia de gran presupuesto como La Momia representaría un importante impulso para su trayectoria en Hollywood.

Universal tiene programado el estreno de La Momia 4 para el 15 de octubre de 2027. Mientras continúan las negociaciones para completar el reparto, la expectativa entre los seguidores de la saga crece ante el regreso de Brendan Fraser a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.