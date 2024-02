Yolanda Saldívar cuenta su verdad sobre la muerte de Selena

Yolanda Saldívar, condenada a cadena perpetua por el asesinato en 1995 de Selena Quintanilla, la reina del tex-mex, detalla desde prisión en un nuevo documental la serie de hechos que condujeron a la muerte de la cantante mexicana y mantiene que fue un accidente, que nunca tuvo intención de causarle ningún daño.

Casi tres décadas después de que Selena fuera asesinada de un disparo por Saldívar, presidenta de su club de fans y gestora de sus tiendas de ropa, la autora del crimen habla en una docuserie de dos partes titulada Selena & Yolanda: The Secrets Between Them (Selena y Yolanda: Los secretos entre ellas), de Oxygen True Crime.

“En ningún momento quise lastimar a nadie. No supe cuando se disparó mi arma. Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño”, dice Saldívar, una enfermera del sur de Texas que se obsesionó con la artista, logró gestionar sus negocios y, finalmente, la asesinó, cuando Selena tenía 23 años.

Sobre por qué decidió participar en el proyecto de Oxygen, señala que su familia quedó “devastada” y que sus hermanos y padres, tras reunir todas sus pertenencias, archivos y bienes, prometieron “decir la verdad”.

Cuando la diva latina descubrió que al parecer le estaba robando dinero, trató de romper cualquier vínculo con ella, pero Saldívar le disparó en un hotel. Actualmente cumple una condena de cadena perpetua en la cárcel por asesinato en primer grado. Saldívar será elegible para libertad condicional en 2025.

Selena Quintanilla, nacida en Lake Jackson (Texas) en 1971 y asesinada en la ciudad de ese estado Corpus Christi, se convirtió en una estrella icónica gracias a su carisma y su voz, y entre sus éxitos discográficos mayores se cuentan Como la flor, Bidi bidi bom bom y Amor prohibido.

Un ídolo inolvidable

*En su trayectoria, Selena recibió un Grammy al Mejor Álbum Mexicano Estadounidense.

*La reina del Tex-Mex permanece como una de las artistas latinas que más discos ha vendido en todo el mundo unos 90 millones, sólo superada por Gloria Estefan y Shakira.

*En 2021, la Biblioteca del Congreso de EUA incorporó en su Registro Nacional del Film la película Selena de 1997 dirigida por el cineasta Gregory Nava como uno de los 25 filmes seleccionados ese año que exploran las historias de comunidades diversas en EUA.

