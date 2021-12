YosStop habla de su experiencia en prisión

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, habló sobre su experiencia en prisión por el caso Ainara en el programa "Creativo" de Roberto Martínez.

"Me pedían muchos autógrafos en la cárcel, no es como que yo pasara y la gente me reconociera porque estaba todo el tiempo encerrada, pero si al inicio sí, tenía que dar un montón de autógrafos, o sea no tenía qué pero los daba", comentó Hoffman.