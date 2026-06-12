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Finanzas

'Acelera’ en Nuevo León costo por hora trabajada

Entre 2019 y 2025, el ingreso por hora en la entidad aumentó 65% al pasar de $51 a $84 pesos, revela un análisis reciente

  • 12
  • Junio
    2026

Las horas trabajadas en Nuevo León son mejor remuneradas que el promedio nacional, al registrar un ingreso de $84 pesos por hora en 2025, cifra superior en 35.4% a los $62 pesos reportados a nivel país, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Además, el costo por hora trabajada en la entidad ha mostrado una aceleración en los últimos años. 

Mientras que en 2019 el ingreso promedio por hora era de $51 pesos, para 2025 ascendió a $84 pesos, lo que representa un incremento de 65 por ciento. 

En el mismo periodo, el promedio nacional pasó de $39 pesos a $62 pesos por hora, equivalente a un crecimiento de 59%, refirió la Coparmex Nuevo León en un análisis.

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Un punto relevante es que este aumento supera también el ritmo observado en años previos.

Entre 2013 y 2019, los ingresos por hora crecieron 41.6% en Nuevo León y 26% a nivel nacional, mientras que de 2007 a 2013 los avances fueron de apenas 5.7% y 10.7%, respectivamente.

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Al respecto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex en el estado, atribuyó este comportamiento al efecto de los incrementos al salario mínimo y a la presión generada por la inflación de los últimos años. 

“Empezaría por señalar el efecto que ha causado el aumento decretado en el valor del salario mínimo en el resto de los salarios”, subrayó. 

Paralelo a ello, indicó que en Nuevo León la escasez de personal técnico especializado ha impulsado los salarios al alza, especialmente en el sector industrial. 

No obstante, advirtió que el costo laboral para las empresas continúa aumentando y que, si crece más rápido que la productividad, podría generar distorsiones en el mercado laboral y afectar tanto a trabajadores como a empleadores. 

El Horizonte publicó recientemente que en la última década, el número de trabajadores que perciben un salario mínimo en Nuevo León ha disminuido de forma considerable. 

Para muestra es que, mientras que hace 10 años el número de personas con un salario mínimo era de 677,998 personas, según cifras al tercer trimestre de 2015, para igual periodo de 2025 la cifra bajó a 436,275 trabajadores, lo que significó una baja de 35.6 por ciento. 

Como referencia, cabe mencionar que a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general en Nuevo León y el resto del país (excepto la zona fronteriza norte) aumentó a $315.04 pesos diarios. Este incremento del 13% representa un sueldo mensual de alrededor de $9,582.47 pesos.


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