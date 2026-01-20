'Acelera' en NL la compra de autos híbridos y eléctricos

En el último año, los regios “se pusieron las pilas” al elevar un 25% la venta de autos híbridos y eléctricos, colocándose como el tercer mercado más importante en el país.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), basada en cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2025 la entidad colocó 14,649 unidades híbridas y eléctricas, superada solo por el desempeño que tuvo CDMX, que vendió 38,155 autos, y el Estado de México, con 20,065 vehículos.

La cifra alcanzada por Nuevo León en 2025 se colocó un 25% por encima de las 11,773 unidades vendidas en 2024.

Tan solo de 2020 a 2025, el avance ha sido aún más notable, al pasar de venderse 1,840 unidades a un total de 14,649, lo que significa un incremento de 700 por ciento.

Después de Nuevo León, la cuarta entidad con mayor venta de autos con estas características en 2025 fue Jalisco, con un total de 11,843, seguida de Guanajuato con 6,601 vehículos, complementando así el top five.

Además de esos cinco estados, otros que destacaron en la compra de autos híbridos y eléctricos fueron Puebla y Veracruz, con un total de 5,005 y 3,917 unidades comercializadas en el periodo.

A la lista se suman Yucatán con 3,763 autos colocados, Querétaro con 3,598, Chihuahua con 3,311, Coahuila con 3,070 y Michoacán, con 3,023 vehículos vendidos en el último año, según cifras del Inegi.

Otros datos muestran que, por tipo de tecnología, los híbridos concentran el 76.41% de las ventas, mientras que los eléctricos concentran el 14.26% y los híbridos plug-in (híbridos enchufables) el 9.33 por ciento.

Sobre este tema, Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, dijo recientemente que cada vez avanza más la participación de autos “verdes” dentro del total de ventas de autos a nivel nacional.

Antes de la pandemia, en 2019, ese porcentaje era cercano al 2% y ahora ya es de casi el 10 por ciento.

“Al sumar los eléctricos con híbridos, ya es un 10% respecto a ventas totales; si lo comparamos con el número de vehículos electrificados que se vendían hace cinco años, va subiendo año con año”, subrayó.

Pagarán refrendo

En diciembre pasado, el Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría una reforma a la Ley de Control Vehicular, eliminando gran parte de las exenciones fiscales que anteriormente beneficiaban a los propietarios de autos híbridos y eléctricos.

La modificación al artículo 32 bis establece un nuevo esquema de cobro para las unidades de bajas emisiones.

Vehículos eléctricos Dejarán de estar exentos de por vida. Ahora, solo gozarán de la exención del pago de refrendo anual una sola vez, aplicable únicamente al momento de su inscripción como coches nuevos.

Vehículos híbridos Perderán por completo el beneficio de la exención, debiendo cumplir con el pago del refrendo de manera regular.

Más modelos… infraestructura aún rezagada

En años recientes, ha aumentado la presencia de autos eléctricos en México, desde modelos llamativos como la Cybertruck de Tesla hasta opciones más accesibles como el BYD Dolphin, que ha ganado terreno en servicios de transporte ofrecidos a través de plataformas digitales.

Sin embargo, pese a la mayor oferta de modelos en el mercado, existe el reto de tener la infraestructura suficiente para impulsar la movilidad de este tipo de unidades.

Datos del 2025 refieren que en México solo existen poco más de 1,340 estaciones de carga.

Para que la electromovilidad sea una realidad, hay que poner a disposición de los usuarios más infraestructura de este tipo. Esto, además, implica un alza en la demanda de electricidad en el país, señalaron expertos.

