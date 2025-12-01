Cerrar X
finanzas_plata_3d3f588d85
Finanzas

‘Acelera’ salario mínimo y crece 300% en la última década

De 2015 a 2025, el salario mínimo general pasó de $70.10 a $278.80 pesos diarios y ha crecido tres veces más que la inflación entre el año anterior y el actual

  • 01
  • Diciembre
    2025

El salario mínimo en México ha escalado de forma sostenida a lo largo de la última década. 

En la antesala del anuncio del salario mínimo pactado para 2026, un análisis realizado por El Horizonte muestra que en la última década, este indicador ha crecido casi 300%, y es que, mientras que en 2015 el salario mínimo general era de $70.10 pesos diarios, ahora para 2025 se ubicó en $278.80 pesos. 

Además, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), si se comparan los datos del 2024, cuando el monto era de $248.93 pesos, el avance en un año es de 12 por ciento. 

Ese incremento equivale hasta 3 veces más que la inflación en el país, la cual se ubica en 3.61%, según datos a la primera quincena de noviembre. 

En 2025, el salario mínimo fue de $278.80 pesos diarios y, para el próximo año, expertos prevén un aumento de 12%, lo que se traduce en que podría llegar a los $312.50 pesos al día. 

En su análisis consideran temas como costo de vida, inflación, condiciones laborales actuales y la necesidad de mejorar el poder adquisitivo.

Alistan acuerdo

Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se estaba desarrollando la última etapa de negociaciones para alcanzar un acuerdo con los sectores involucrados para anunciar el aumento al salario mínimo, así como la iniciativa de reformas para instrumentar la jornada laboral de 40 horas semanales. 

Por ello, lo que se prevé es que el anuncio de cómo quedará el salario mínimo para el 2026 sea este lunes 1 de diciembre. 

“Ya pronto vamos a informar, el primero de diciembre, el aumento del salario mínimo y el tema de reforma laboral de las 40 horas; ya se está llegando a un acuerdo entre las empresas, sindicatos y el gobierno", indicó la presidenta Sheinbaum el viernes pasado, en su conferencia mañanera.

De acuerdo con la Conasami, el nuevo salario mínimo comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de enero.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_COLLAGE_9d15e34e58
Contienden 43 funcionarios por Fiscalía General de la República
229_A7231_894654ff8f
IMSS estrena CyberKnife y moderniza tratamiento contra el cáncer
sheinbaum_singapur_1bb4ad59b4
México formalizará apertura de embajada de Singapur
publicidad

Últimas Noticias

cnne_937045_asamblea_nacional_venezuela_comision_a3b98475fe
Asamblea de Venezuela aplaza debate sobre ataques de EUA
EH_COLLAGE_9d15e34e58
Contienden 43 funcionarios por Fiscalía General de la República
EH_COLLAGE_2025_12_01_T132005_308_a3c730adae
FGR obtiene 66 años de prisión contra banda de asaltantes
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×