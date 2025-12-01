‘Acelera’ salario mínimo y crece 300% en la última década

El salario mínimo en México ha escalado de forma sostenida a lo largo de la última década.

En la antesala del anuncio del salario mínimo pactado para 2026, un análisis realizado por El Horizonte muestra que en la última década, este indicador ha crecido casi 300%, y es que, mientras que en 2015 el salario mínimo general era de $70.10 pesos diarios, ahora para 2025 se ubicó en $278.80 pesos.

Además, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), si se comparan los datos del 2024, cuando el monto era de $248.93 pesos, el avance en un año es de 12 por ciento.

Ese incremento equivale hasta 3 veces más que la inflación en el país, la cual se ubica en 3.61%, según datos a la primera quincena de noviembre.

En 2025, el salario mínimo fue de $278.80 pesos diarios y, para el próximo año, expertos prevén un aumento de 12%, lo que se traduce en que podría llegar a los $312.50 pesos al día.

En su análisis consideran temas como costo de vida, inflación, condiciones laborales actuales y la necesidad de mejorar el poder adquisitivo.

Alistan acuerdo

Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se estaba desarrollando la última etapa de negociaciones para alcanzar un acuerdo con los sectores involucrados para anunciar el aumento al salario mínimo, así como la iniciativa de reformas para instrumentar la jornada laboral de 40 horas semanales.

Por ello, lo que se prevé es que el anuncio de cómo quedará el salario mínimo para el 2026 sea este lunes 1 de diciembre.

“Ya pronto vamos a informar, el primero de diciembre, el aumento del salario mínimo y el tema de reforma laboral de las 40 horas; ya se está llegando a un acuerdo entre las empresas, sindicatos y el gobierno", indicó la presidenta Sheinbaum el viernes pasado, en su conferencia mañanera.

De acuerdo con la Conasami, el nuevo salario mínimo comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de enero.

