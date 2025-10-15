Afina SAT ‘dientes legales’ y gana más juicios a contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está ganando más terreno en los tribunales.

Para muestra, de enero a junio pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentó su tasa de efectividad en juicios ganados a los contribuyentes en el país, colocándola en niveles por encima del 50 por ciento.

En caso contrario, solo 26.4% de los casos fueron perdidos en primera instancia en el primer semestre del año, reveló la Coparmex Nuevo León a través de un análisis.

En específico, apuntó, lo que se observa es que en el primer semestre del año la tasa de juicios ganados en una primera instancia fue de 52.8 por ciento.

Sin embargo, esta tasa sube a 56.7% en juicios ganados en una segunda instancia y a 55.9% en resoluciones definitivas.

Un dato relevante es que desde el primer semestre de 2016 el fisco federal no alcanzaba una tasa de juicios ganados por encima del 50% en primera instancia.

El informe trimestral del SAT define que juicios ganados son aquellos en los que se dicta sentencia reconociendo la validez del acto impugnado.

De esta manera, refirió, de enero a junio fueron resueltos 9,469 juicios, de los cuales 5,000 fueron ganados y representaron para las arcas federales ingresos por $77,842 millones, un 53.4% del total de recursos impugnados.

Por otro lado, el reporte detalla que el SAT emite diversos actos de molestia dirigidos a los particulares, los cuales pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación; en esta materia, de enero a junio pasado fueron interpuestos 1,184 juicios, de los cuales 90.9% fueron ganados por el fisco.

Al respecto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, advirtió que la autoridad federal ha invertido en tecnologías de información que le han permitido ser más eficiente en sus procesos.

“Desde el tema de auditorías hasta este de juicios, contar con el uso de plataformas electrónicas y de la inteligencia artificial son herramientas con las que antes no contaba”, detalló.

De igual manera, agregó que es indispensable que la autoridad fiscal federal también haga uso de las tecnologías de información para combatir la informalidad, ampliar la base de contribuyentes y ser más equitativo el sistema económico del país.

“Que no seamos los mismos de siempre los que estamos contribuyendo, a los que está auditando, sino que haga que todos los que realizan una actividad productiva cumplan con su deber constitucional de contribuir al erario público”, añadió.

