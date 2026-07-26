Manpower y Coparmex advirtieron que, pese al descenso mensual, la informalidad laboral sigue alta y la generación de empleo formal continúa rezagada

Inicio / Finanzas / Baja a 33.1 millones de personas ocupación en sector informal

La población ocupada en la informalidad en México se ubicó en 33.1 millones de personas durante junio de 2026, su nivel más bajo desde abril, tras registrar 33.4 millones en abril y mayo.

De acuerdo con un análisis de ManpowerGroup con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año, la cifra pasó de 32.7 millones en enero a 33 millones en febrero y marzo, hasta alcanzar su punto más alto en abril y mayo, para descender en junio.

Pese a esta reducción mensual, la tasa de informalidad laboral aumentó a 55%, frente al 54.8% de junio de 2025.

"Las cifras de junio muestran un mercado laboral que mantiene actividad económica, pero con señales de presión... una parte importante de las oportunidades laborales se generan fuera de los esquemas formales", afirmó Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower México.

La directiva agregó que, aunque la baja respecto a mayo es positiva, aún es insuficiente para revertir la tendencia anual y recordó que México requiere generar entre un millón y 1.1 millones de empleos formales al año para absorber a la población en edad de trabajar.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el empleo formal continúa perdiendo dinamismo y llamó a crear condiciones para impulsar la inversión.