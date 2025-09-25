‘Agarran vuelo’ pasajeros; destaca Aeropuerto de Monterrey

El Aeropuerto de Monterrey destaca por ser uno de los más dinámicos y con mayor participación en flujo y movimiento de pasajeros, tanto nacionales como internacionales.

En total, las cifras indican que en el primer semestre del año, un total de 94.5 millones de pasajeros llegaron a los diferentes aeropuertos del país, un alza de 3.1% con respecto a igual lapso de 2024.

Y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur), en el primer semestre, el aeropuerto que registró el mayor número de pasajeros movilizados en el periodo fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con 21.6 millones de pasajeros.

Le sigue Cancún en segundo lugar con un total de 15.6 millones, posteriormente Guadalajara con 9.0 millones de pasajeros y en cuarto sitio Monterrey con 7.4 millones de pasajeros atendidos.

Cabe recordar que en 2024, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) y el operador aeroportuario Vinci inauguraron la primera fase de una inversión de 400 millones de euros en el Aeropuerto de Monterrey, con el objetivo de aumentar en un 50% su capacidad, alcanzando hasta 18 millones de pasajeros anuales.

La Secretaría de Turismo estatal señaló que el aumento en la llegada de viajeros a nuestro país lo continúa posicionando como un destino imprescindible a nivel global, gracias a su extraordinaria riqueza cultural, natural y gastronómica.

En la quinta posición del ranking de mayor número de pasajeros movilizados en el semestre se ubicó el de Tijuana, con el registro de 6.3 millones de pasajeros atendidos; posteriormente se encuentra San José del Cabo en Baja California Sur, con 4.0 millones de viajeros, y Puerto Vallarta, Jalisco, con 3.8 millones de pasajeros.

En la lista también destaca el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con 3.4 millones de pasajeros, el de Mérida, en Yucatán, con 1.9 millones, y León, en Guanajuato, con 1.6 millones de pasajeros.

¡Cifras de altura!

(Millones de pasajeros atendidos en primer semestre)

AICM 21.6

Cancún 15.6

Guadalajara 9.0

Monterrey 7.4

Tijuana 6.3

