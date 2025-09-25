Cerrar X
finanzas_aeropuerto_mty_9fadc106f1
Finanzas

‘Agarran vuelo’ pasajeros; destaca Aeropuerto de Monterrey

En los primeros seis meses de 2025, 94.5 millones de pasajeros llegaron a los aeropuertos del país; Monterrey tiene el cuarto más concurrido con 7.4 millones

  • 25
  • Septiembre
    2025

El Aeropuerto de Monterrey destaca por ser uno de los más dinámicos y con mayor participación en flujo y movimiento de pasajeros, tanto nacionales como internacionales. 

En total, las cifras indican que en el primer semestre del año, un total de 94.5 millones de pasajeros llegaron a los diferentes aeropuertos del país, un alza de 3.1% con respecto a igual lapso de 2024. 

Y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur), en el primer semestre, el aeropuerto que registró el mayor número de pasajeros movilizados en el periodo fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con 21.6 millones de pasajeros. 

Le sigue Cancún en segundo lugar con un total de 15.6 millones, posteriormente Guadalajara con 9.0 millones de pasajeros y en cuarto sitio Monterrey con 7.4 millones de pasajeros atendidos. 

Cabe recordar que en 2024, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) y el operador aeroportuario Vinci inauguraron la primera fase de una inversión de 400 millones de euros en el Aeropuerto de Monterrey, con el objetivo de aumentar en un 50% su capacidad, alcanzando hasta 18 millones de pasajeros anuales.

La Secretaría de Turismo estatal señaló que el aumento en la llegada de viajeros a nuestro país lo continúa posicionando como un destino imprescindible a nivel global, gracias a su extraordinaria riqueza cultural, natural y gastronómica.

En la quinta posición del ranking de mayor número de pasajeros movilizados en el semestre se ubicó el de Tijuana, con el registro de 6.3 millones de pasajeros atendidos; posteriormente se encuentra San José del Cabo en Baja California Sur, con 4.0 millones de viajeros, y Puerto Vallarta, Jalisco, con 3.8 millones de pasajeros.

En la lista también destaca el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con 3.4 millones de pasajeros, el de Mérida, en Yucatán, con 1.9 millones, y León, en Guanajuato, con 1.6 millones de pasajeros.

¡Cifras de altura!

(Millones de pasajeros atendidos en primer semestre) 

AICM             21.6 
Cancún         15.6 
Guadalajara  9.0 
Monterrey     7.4 
Tijuana          6.3


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_24_b3eb9be5e6
Citi vende a Fernando Chico Pardo 25% de participación en Banamex
EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_21_T133043_658_fafefdfdb5
Vinculan a proceso a presunto 'operador financiero' del CJNG
Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

corea_del_sur_corea_norte_04e2f8d0d1
Revela Seúl cuatro instalaciones nucleares en Corea del Norte
EH_UNA_FOTO_24877922e3
Transforma quejas en acciones para mejorar tu vida
e4578e5e_17ff_4849_9ef2_10471d47b3d2_1fa9d113eb
Cuida tu cerebro: la dieta mediterránea protege tu mente
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×