Alcanzan exportaciones mexicanas a EUA récord histórico

Marcelo Ebrard resaltó el récord de exportaciones debido a que la posición del país cuenta con preferencia en uno de los mejores mercados del mundo

Durante el mes de mayo, las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron más de $54,180 millones de dólares, lo que representa un récord histórico para el país.

La Secretaría de Economía dio a conocer que las importaciones de bienes de Estados Unidos ascendieron a $33,050 millones de dólares, según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

En el periodo de los últimos doce meses, las exportaciones de México hacia los Estados Unidos alcanzaron un incremento del 8%, mientras que las importaciones sumaron 7% más.

Ebrard resalta récord de exportaciones en el 'mejor' mercado del mundo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resaltó el récord de exportaciones debido a que la posición del país cuenta con preferencia para acceder al mercado estadounidense, considerada como la mejor a nivel mundial.

México se consolida como el mayor socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam.