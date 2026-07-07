Inicio / Finanzas / Alcanzan exportaciones mexicanas a EUA récord histórico
Alcanzan exportaciones mexicanas a EUA récord histórico
Marcelo Ebrard resaltó el récord de exportaciones debido a que la posición del país cuenta con preferencia en uno de los mejores mercados del mundo
Por Diana Valeria Leyva | 07 Julio 2026
Durante el mes de mayo, las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron más de $54,180 millones de dólares, lo que representa un récord histórico para el país.
La Secretaría de Economía dio a conocer que las importaciones de bienes de Estados Unidos ascendieron a $33,050 millones de dólares, según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
#EconomíaInforma 🗞️— Economía México (@SE_mx) July 7, 2026
Alcanzan exportaciones mexicanas a Estados Unidos récord histórico
🔗 https://t.co/ISmJLg7nFm pic.twitter.com/8DomtLVXIM
En el periodo de los últimos doce meses, las exportaciones de México hacia los Estados Unidos alcanzaron un incremento del 8%, mientras que las importaciones sumaron 7% más.
Ebrard resalta récord de exportaciones en el 'mejor' mercado del mundo
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resaltó el récord de exportaciones debido a que la posición del país cuenta con preferencia para acceder al mercado estadounidense, considerada como la mejor a nivel mundial.
México se consolida como el mayor socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam.