Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
finanzas_canasta_basica_5d4eab2c2a
Finanzas

‘Pega’ guerra a precios de alimentos: alcanzan niveles récord

Analistas advierten que el alza golpea más a países importadores y hogares que destinan gran parte de sus ingresos a alimentos básicos

  • 19
  • Mayo
    2026

Los precios internacionales de los alimentos mantienen una tendencia al alza durante 2026 y ya alcanzan su nivel más alto en lo que va del año, en medio de un contexto global marcado por inflación, conflictos geopolíticos, como lo que ocurre en Medio Oriente, y fenómenos climáticos que siguen presionando los mercados. 

De acuerdo con el Índice de Precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el indicador llegó a 112.6 puntos en abril. 

El comportamiento del índice refleja un repunte constante desde inicios de año. 

finanzas-canasta-basica.jpeg

En enero de 2026 el indicador se ubicó en 106.9 puntos; para febrero subió a 108.1, mientras que en marzo alcanzó 110.8 puntos. 

Paralelo a ello, en abril registró un incremento mensual de 2%, colocándose en 112.6 puntos, su nivel más alto de los últimos meses. 

La FAO explicó que este índice mide las variaciones mensuales de precios internacionales de productos básicos como cereales, aceites vegetales, carne, azúcar y lácteos, los cuales han resentido el aumento en costos logísticos, energéticos y de producción a nivel mundial. 

Además, especialistas advierten que las tensiones internacionales y los eventos climáticos extremos continúan afectando las cadenas de suministro alimentario. 

“Factores como el alza de la energía y el conflicto en Medio Oriente han complicado el tema de transporte marítimo de mercancías, además de la incertidumbre climática por el efecto de El Niño que se ve venir; esto explica el aumento de los alimentos a nivel global”, mencionó en entrevista con El Horizonte, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Además, economistas señalan que el encarecimiento global de alimentos afecta con mayor fuerza a países importadores y a los hogares, donde gran parte del ingreso se destina a la compra de productos básicos. 

En ese sentido, agregaron, el aumento internacional puede trasladarse gradualmente al consumidor final mediante mayores precios en productos de consumo cotidiano. 

Con ello, los alimentos se mantienen como uno de los componentes con mayor impacto en la inflación mundial. 

La tendencia observada en el índice de la FAO durante los primeros cuatro meses de 2026 anticipa que la presión sobre los precios podría continuar en los próximos meses, especialmente si persisten las tensiones internacionales y las afectaciones climáticas en las principales regiones productoras.

WhatsApp Image 2026-05-19 at 12.33.20 AM.jpeg

En México… al doble de la inflación

Este escenario también comienza a reflejarse en México, donde diversos alimentos han registrado incrementos importantes en las últimas semanas. 

Productos como el jitomate, la cebolla y algunos cárnicos han mostrado alzas considerables en mercados y supermercados, impactando el gasto de las familias.

Para muestra, los precios de los alimentos en México ya superan el 8% anual y duplican la inflación general del país, que actualmente se ubica en 4.45 por ciento.

De acuerdo con un estudio de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el precio promedio de la canasta básica alimentaria alcanzó los $2,121.59 pesos en mayo, tras registrar un aumento mensual de 0.72%, equivalente a $15.14 pesos. 

El análisis también reveló que algunos de los productos con mayores incrementos en el último mes fueron el chile poblano, con un alza de 15.47%, al pasar de $71.38 a $82.42 pesos; la papa, con 13.22%, al pasar de $38.09 a $43.13 pesos; y la sal de mesa, con 6.42%, al subir de $23.38 a $24.88 pesos.

finanzas-chile.jpeg

Además, Sonora encabezó las entidades con mayores variaciones de precios en la canasta básica, con 5.78%; seguido de Baja California Sur, con 5.70%; Veracruz, con 4.93%; Hidalgo, con 3.70%; y Campeche, con 3.53 por ciento.

En tanto, el Estado de México se posicionó como la entidad con la canasta básica más cara, con un costo promedio de $2,450 pesos, seguido de Colima, con $2,369 pesos; Nayarit, con $2,292 pesos; Durango, con $2,277 pesos; y Zacatecas, con $2,269 pesos. 

Según el organismo, el aumento sostenido en alimentos continúa afectando principalmente a los hogares de menores ingresos y a las zonas rurales.

“Mientras la inflación general está en 4.45%, la inflación alimentaria anual se encuentra en 8.29%, casi al doble”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_29_at_11_17_22_PM_6adb9be73c
Un mes de guerra y... se disparan 20% los fletes marítimos
Whats_App_Image_2026_03_03_at_13_30_44_02b674455b
Prevé industria de NL impacto si guerra en Irán se extiende
banxico_tasa_inreres_68412f9755
Y ahora Banxico recorta tasa de interés; la ubica en 10%
publicidad

Últimas Noticias

buscan_comercios_cidh_evitar_abusos_de_turistas_durante_mundial_ef66ad5ddf
Buscan comercios y CIDH evitar abusos de turistas durante Mundial
nfl_nashville_super_bowl_2030_0a5207cfb7
NFL confirma a Nashville como sede del Super Bowl LXIV en 2030
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS reconoce 'magnitud y rápidez' del brote de ébola
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
publicidad
×