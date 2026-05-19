‘Pega’ guerra a precios de alimentos: alcanzan niveles récord

Los precios internacionales de los alimentos mantienen una tendencia al alza durante 2026 y ya alcanzan su nivel más alto en lo que va del año, en medio de un contexto global marcado por inflación, conflictos geopolíticos, como lo que ocurre en Medio Oriente, y fenómenos climáticos que siguen presionando los mercados.

De acuerdo con el Índice de Precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el indicador llegó a 112.6 puntos en abril.

El comportamiento del índice refleja un repunte constante desde inicios de año.

En enero de 2026 el indicador se ubicó en 106.9 puntos; para febrero subió a 108.1, mientras que en marzo alcanzó 110.8 puntos.

Paralelo a ello, en abril registró un incremento mensual de 2%, colocándose en 112.6 puntos, su nivel más alto de los últimos meses.

La FAO explicó que este índice mide las variaciones mensuales de precios internacionales de productos básicos como cereales, aceites vegetales, carne, azúcar y lácteos, los cuales han resentido el aumento en costos logísticos, energéticos y de producción a nivel mundial.

Además, especialistas advierten que las tensiones internacionales y los eventos climáticos extremos continúan afectando las cadenas de suministro alimentario.

“Factores como el alza de la energía y el conflicto en Medio Oriente han complicado el tema de transporte marítimo de mercancías, además de la incertidumbre climática por el efecto de El Niño que se ve venir; esto explica el aumento de los alimentos a nivel global”, mencionó en entrevista con El Horizonte, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Además, economistas señalan que el encarecimiento global de alimentos afecta con mayor fuerza a países importadores y a los hogares, donde gran parte del ingreso se destina a la compra de productos básicos.

En ese sentido, agregaron, el aumento internacional puede trasladarse gradualmente al consumidor final mediante mayores precios en productos de consumo cotidiano.

Con ello, los alimentos se mantienen como uno de los componentes con mayor impacto en la inflación mundial.

La tendencia observada en el índice de la FAO durante los primeros cuatro meses de 2026 anticipa que la presión sobre los precios podría continuar en los próximos meses, especialmente si persisten las tensiones internacionales y las afectaciones climáticas en las principales regiones productoras.

En México… al doble de la inflación

Este escenario también comienza a reflejarse en México, donde diversos alimentos han registrado incrementos importantes en las últimas semanas.

Productos como el jitomate, la cebolla y algunos cárnicos han mostrado alzas considerables en mercados y supermercados, impactando el gasto de las familias.

Para muestra, los precios de los alimentos en México ya superan el 8% anual y duplican la inflación general del país, que actualmente se ubica en 4.45 por ciento.

De acuerdo con un estudio de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el precio promedio de la canasta básica alimentaria alcanzó los $2,121.59 pesos en mayo, tras registrar un aumento mensual de 0.72%, equivalente a $15.14 pesos.

El análisis también reveló que algunos de los productos con mayores incrementos en el último mes fueron el chile poblano, con un alza de 15.47%, al pasar de $71.38 a $82.42 pesos; la papa, con 13.22%, al pasar de $38.09 a $43.13 pesos; y la sal de mesa, con 6.42%, al subir de $23.38 a $24.88 pesos.

Además, Sonora encabezó las entidades con mayores variaciones de precios en la canasta básica, con 5.78%; seguido de Baja California Sur, con 5.70%; Veracruz, con 4.93%; Hidalgo, con 3.70%; y Campeche, con 3.53 por ciento.

En tanto, el Estado de México se posicionó como la entidad con la canasta básica más cara, con un costo promedio de $2,450 pesos, seguido de Colima, con $2,369 pesos; Nayarit, con $2,292 pesos; Durango, con $2,277 pesos; y Zacatecas, con $2,269 pesos.

Según el organismo, el aumento sostenido en alimentos continúa afectando principalmente a los hogares de menores ingresos y a las zonas rurales.

“Mientras la inflación general está en 4.45%, la inflación alimentaria anual se encuentra en 8.29%, casi al doble”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

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