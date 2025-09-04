Alista Caintra celebración de Expo Pyme en Monterrey

La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León anunció que del 9 al 11 de septiembre, Monterrey será sede de la Expo Pyme 2025, en las instalaciones de Cintermex.

Dicho evento, según la cámara, es considerado el espacio integral más grande de México dedicado a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y contará con conferencias impartidas por expertos nacionales e internacionales.

El anuncio de los pormenores de este encuentro se dio en una conferencia encabezada por el director general de Caintra Nuevo León, Juan Pablo García Garza; el director de Relaciones Institucionales del organismo, Jesús Francisco López, y la presidenta de la Comisión Pyme, Haidé Sánchez Hernández.

A detalle, García Garza comentó que se presentarán diversas conferencias para dar a conocer las últimas tendencias que puedan ayudar al crecimiento de proyectos de nuevos empresarios.

También agregó que contarán con el evento clave, que se trata de un encuentro de negocios en donde se brindan nuevas oportunidades para que grandes empresas se fijen en las pymes para generar una nueva sociedad o convenio.

“Es nuestro evento más importante del año para nuestros socios, en donde lo que buscamos es un foro donde ellos puedan tener diferentes actividades para que puedan aprender, para que puedan conocer las últimas tendencias en diferentes temas y que eso les ayude para crecer".

"Vamos a tener talleres, pláticas, conferencias magistrales y el corazón del evento, pues ustedes hacen el encuentro de negocios, que son estas oportunidades de poder vincular a las grandes empresas con las pequeñas empresas”, señaló García Garza.

Se implementará un esquema de vinculación B2B con compradores junior de 25 empresas, lo que representa una oportunidad adicional para que los proveedores establezcan relaciones comerciales de manera ágil.

Aunado a ello, el director de Caintra agregó que para la inauguración de este evento se contempla la presencia de autoridades estatales, federales, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el secretario de Economía Federal, Marcelo Ebrard, y el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López.

“Nos va a acompañar el secretario de Economía Federal, Marcelo Ebrard; que a la inauguración va a estar el gobernador; nos va a acompañar también Adrián de la Garza como presidente municipal aquí del municipio de Monterrey; también legisladores, tanto locales como federales”, añadió.

En materia de formación, Expo Pyme ofrecerá más de 80 conferencias y talleres, que en conjunto suman 100 horas de capacitación, donde destacan “Gigantes del Mañana”, con la participación de emprendedores como Bernardo Zambrano (Green Paper) y Rogelio Cisneros (Ezi), y “Líderes Industriales”, donde intervendrán directivos como Adrián Sada (Vitro), Rogelio Zambrano (Cemex) y Eduardo Garza T. (Frisa).

La Caintra señaló que al corte más reciente se contabilizan más de 12,000 solicitudes de citas de negocio, de las cuales 1,200 ya han sido aprobadas, y que en este espacio se darán cita más de 105 empresas tractoras que ya han registrado alrededor de 2,500 requerimientos de compra.

Comentarios