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Finanzas

Alista industria de NL medidas operativas por Mundial 2026

Las medidas de seguridad laboral no cambiarán durante el Mundial, particularmente en temas relacionados con consumo de alcohol

  • 02
  • Junio
    2026

Ante la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la industria de Nuevo León ya prepara medidas operativas para evitar afectaciones en productividad y movilidad laboral durante los días de partido, informó la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León tras su reunión mensual de consejo.

Jorge Santos, presidente del organismo, señaló en rueda de prensa que las empresas buscan mantener la continuidad de operaciones mientras facilitan que los trabajadores puedan disfrutar del evento deportivo. 

“Las empresas van a encontrar los mecanismos adecuados para mejorar la calidad de vida de la gente en estos momentos del Mundial”, afirmó.

De acuerdo con una encuesta realizada por el organismo empresarial a más de 300 compañías, una tercera parte prevé mantener operaciones normales utilizando esquemas ya implementados como home office o transporte de personal; otro tercio aún no define medidas específicas, mientras que el resto sí aplicará ajustes temporales.

Entre las principales acciones previstas destacan el home office temporal para puestos administrativos, con 53% de las respuestas; reducción de reuniones presenciales no esenciales, con 39%; ajustes logísticos y operativos, con 33%; y horarios escalonados de entrada y salida, con 28%,

Asimismo, Caintra indicó que las medidas de seguridad laboral no cambiarán durante el Mundial, particularmente en temas relacionados con el consumo de alcohol. 

“Una persona no puede entrar con aliento alcohólico porque pone en riesgo su vida y la de los demás”, advirtió Santos, quien añadió que las empresas deberán mantener el equilibrio entre convivencia y productividad durante el evento.


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