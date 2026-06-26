Las fallas eléctricas frenan producción, provocan pérdidas y generan preocupación en la industria por su impacto en la competitividad

Inicio / Finanzas / Apagones ‘pegan’ a 66% de maquiladoras en Nuevo León

Los apagones y las intermitencias en el suministro eléctrico durante este verano ya impactan a la industria manufacturera de Nuevo León, particularmente al sector maquilador, donde el 66% de las empresas reporta afectaciones frecuentes.

De acuerdo con un sondeo realizado por Index Nuevo León, la situación preocupa al sector por su impacto directo en la continuidad operativa y la productividad.

Zelina Fernández, directora general del organismo, detalló que, con base en el sondeo, el 18% de las empresas encuestadas registró apagones de forma aislada.

Además, dijo que el 57% considera que este año las fallas eléctricas han sido más frecuentes que en veranos anteriores y un 38% señala que se han mantenido en niveles similares.

Las afectaciones más recurrentes incluyen interrupciones en líneas de producción, pérdida de continuidad en procesos y retrasos posteriores al restablecimiento del servicio.

Incluso, una empresa socia reportó que en la zona norte del área metropolitana las pérdidas pueden ir desde un día de trabajo, equivalente a dos turnos, hasta tres o cuatro días en casos más severos, considerando impactos en transporte, comedor, proveedores y logística.

En este contexto, la industria considera clave fortalecer la coordinación entre autoridades y organismos responsables del sistema eléctrico, especialmente en temporadas de altas temperaturas.

“La estabilidad eléctrica es un elemento clave para la competitividad, la operación diaria y la atracción de inversión en el estado”, destacó la directiva.

A su vez, agregó que: “Desde Index Nuevo León hemos recibido reportes de empresas socias sobre apagones e intermitencias en el suministro eléctrico durante este verano”.

El sector insiste en que la recurrencia de estas fallas podría afectar no solo la operación inmediata, sino también la confianza para nuevas inversiones industriales en la entidad, donde la disponibilidad energética se ha convertido en un factor estratégico.

Fallas también golpean a hogares y pequeños comercios

Los efectos de los apagones no se limitan al sector industrial.

En el área metropolitana de Monterrey, usuarios domésticos han reportado interrupciones que en algunos casos se prolongan por más de 5 o 6 días, generando afectaciones en servicios básicos y conservación de alimentos.

Por su parte, la Canacope Monterrey advirtió que los apagones también están generando pérdidas económicas en el pequeño comercio que van desde $2,000 hasta $40,000 pesos por evento, dependiendo del giro.

Carnicerías, tiendas de abarrotes y paleterías son de los negocios más afectados por la ruptura de la cadena de frío y la pérdida de inventario, por lo que el organismo pidió un diagnóstico urgente de la infraestructura eléctrica en zonas comerciales.

Se ‘apaga’ la máquina