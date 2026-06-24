Industria de NL reconoce afectaciones por apagones

Caintra informó que empresas afiliadas han sufrido cortes e intermitencias eléctricas, lo que provocó afectaciones operativas temporales

El sector industrial de Nuevo León se suma a la lista de afectados por los ‘apagones’ en la entidad, los mismos que se han generado ante una mayor demanda de energía en los últimos días.

En una postura, la Caintra informó que algunas empresas afiliadas han reportado interrupciones e intermitencias en el suministro eléctrico en días recientes.

Añadió que, posterior a las condiciones climatológicas severas que se presentaron en días recientes, incluso se han registrado afectaciones operativas temporales en algunas empresas derivadas de las interrupciones en el suministro eléctrico.

La afectación no se ha concentrado en un solo municipio, sino en distintos puntos del área metropolitana.

Ante esta situación, han recomendado a las empresas mantener actualizados sus protocolos de continuidad operativa, revisar sus sistemas de respaldo energético, proteger equipos y procesos críticos, así como el reportar oportunamente cualquier incidencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para facilitar la atención de los casos.

“No tenemos conocimiento de una programación generalizada de bajas de demanda para el sector industrial. Hemos mantenido comunicación con las autoridades y con la CFE para dar seguimiento a los reportes que se han presentado".

Sin embargo, no identificamos que el impacto se haya concentrado en un sector específico, ya que las afectaciones han dependido de la ubicación de cada instalación y de la duración de las interrupciones.

“En general, cualquier actividad productiva puede verse afectada cuando se presentan cortes en el suministro eléctrico”, refirió.

Caintra señaló que por el momento no cuenta con una estimación consolidada sobre el impacto económico de estos apagones.