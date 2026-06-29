Canaco alerta por pérdidas en comercios ante fallas eléctricas

Apagones y sobrecargas afectan la operación de negocios; advierten que la demanda por la canícula podría agravar la situación en próximas semanas

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Abraham Rodríguez Padrón, presidente de la CANACO, advirtió que los constantes problemas en el suministro de energía eléctrica continúan generando severas afectaciones al sector comercial, principalmente por apagones y sobrecargas en la red.

El líder empresarial señaló que una de las principales causas es la saturación de los transformadores, derivada del crecimiento desmedido de negocios y conexiones en una misma zona sin la infraestructura adecuada.

Explicó que muchos equipos fueron diseñados para menor demanda, pero actualmente soportan tanto viviendas como comercios, lo que provoca fallas constantes.

“Es como en una casa cuando conectas varios aparatos al mismo tiempo y se bota la luz; eso mismo está pasando en la ciudad”, ejemplificó.

Asimismo, indicó que existen conexiones irregulares que incrementan la carga eléctrica, agravando aún más la problemática y provocando interrupciones frecuentes en el servicio.

Rodríguez Padrón advirtió que estas fallas impactan directamente en la operación de los negocios, generando pérdidas económicas, afectaciones en equipos eléctricos y dificultades para mantener la actividad comercial de manera continua.

Además, alertó que la situación podría empeorar en las próximas semanas con el incremento de temperaturas durante la canícula, periodo en el que la demanda de energía se eleva considerablemente.

Finalmente, reiteró que el problema no es aislado, sino que forma parte de una situación más amplia a nivel nacional, lo que mantiene en incertidumbre a los comerciantes que dependen del suministro eléctrico para operar con normalidad.