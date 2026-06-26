Reporta la creación de 19,966 puestos formales de un total de 38,566 empleos registrados entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras del Inegi

Inicio / Finanzas / Aporta manufactura más de 50% del empleo en NL

La industria manufacturera se consolidó como el principal motor de generación de empleo formal en Nuevo León durante los primeros cinco meses del año, al aportar el 51.8% de las nuevas plazas laborales creadas en la entidad.

De acuerdo con un análisis de Coparmex Nuevo León, con datos de Data Nuevo León y el IMSS, el sector manufacturero generó 19,966 de los 38,566 nuevos empleos formales registrados entre enero y mayo del año en curso.

En este desempeño, el primer lugar lo ocupa la fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo con 4,778 empleos; en segundo sitio, la construcción y ensamble de equipo de transporte con 3,646; en tercero, la fabricación de productos metálicos con 3,087; y en cuarto, la industria de equipos eléctricos y electrónicos con 2,507 plazas.

El comportamiento del sector muestra así una fuerte concentración del empleo en estos cuatro subsectores, que explican la mayor parte de la generación de puestos en la manufactura.

Aunado a ello, el gráfico de distribución confirma esta misma tendencia, al reflejar el predominio de la fabricación y reparación de maquinaria como principal generador de empleo, seguido del segmento automotriz, mientras que los productos metálicos y la industria eléctrica y electrónica mantienen niveles menores pero relevantes dentro del total, con el resto de las actividades aportando volúmenes marginales.

En términos de estructura laboral, la manufactura en Nuevo León mantiene 675,381 trabajadores formales registrados, lo que la posiciona como el sector con mayor ocupación en la entidad.

Aunque en mayo registró una ligera caída mensual tras cuatro meses de crecimiento, el empleo del sector mostró un incremento anual de 1.5%, lo que apunta a una tendencia de estabilidad.

Roberto Cantú, presidente de Coparmex Nuevo León, atribuyó el desempeño del sector al dinamismo de la industria manufacturera en Estados Unidos.

“Lo que observamos es una recuperación muy importante en la industria manufacturera de Estados Unidos; su índice de producción ha permanecido en todo lo que va del año por encima de los 50 puntos y esto es muy bueno para nuestra industria, pues existe una alta correlación en sus desempeños”, señaló.

Destacó que la industria manufacturera sigue siendo el eje del mercado laboral tanto por su volumen de empleo como por su capacidad de sostener la creación de plazas.

El objetivo es que al final de 2026 el sector aporte el 40% del total generado.