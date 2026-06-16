Aporta NL 13% al total nacional de la producción de autopartes

Pese al entorno complejo y las nuevas políticas por parte de Estados Unidos enfocadas al sector automotriz, en el primer trimestre del año, Nuevo León concentró el 13% de la producción de autopartes a nivel nacional, equivalente a una derrama de $4,049 millones de dólares y un avance de 8% frente a igual lapso de 2025.

Con este desempeño, la entidad se ubicó en el tercer lugar, solo por debajo de Coahuila, con una participación de 15.6% y una producción de $4,860 millones de dólares, y de Guanajuato, con 13.7% y $4,279 millones de dólares.

De acuerdo con el ranking de producción de autopartes de la Industria Nacional de Autopartes (INA), la participación que alcanza la entidad supera el 12.4% reportado en el mismo periodo de 2024, previo al inicio del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, durante enero de 2025, y lo que se estima, según expertos, es que dicho porcentaje siga en ascenso.

Después de Nuevo León, Chihuahua ocupó la cuarta posición con una participación de 8.5% y una derrama de $2,639 millones de dólares, seguido de Querétaro con 7.8% y $2,448 millones.

Posteriormente, se ubicaron entidades como San Luis Potosí, Puebla, Estado de México y Aguascalientes, mientras que Tamaulipas cerró el top 10 con una participación de 3.9% y una producción por $1,208 millones de dólares.

En conjunto, estas 10 entidades concentran el 86.8% de la producción nacional de autopartes.

Según cifras del Reporte Mensual de la INA, las partes eléctricas se mantuvieron como el principal grupo de producción dentro de la industria, al representar el 19.6% del total nacional y generar $6,102 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que significó un crecimiento anual de 11.59 por ciento.

Le siguieron las transmisiones y embragues con 9.4% de participación y $2,936 millones de dólares; las telas, alfombras y asientos con 9.1% y $2,829 millones; las partes para motor con 8% y $2,494 millones; y los motores a gasolina con 6.3% y $1,967 millones de dólares, rubro que registró el mayor avance anual al crecer 41.75 por ciento.

“Estos cinco grupos representan el 52.4% del total de la producción nacional de autopartes”, señaló el organismo en su reporte mensual.

Cabe mencionar que de enero a marzo de este año la producción de autopartes en México sumó $31,185 millones de dólares, cifra que representó un crecimiento de 9.58% respecto al mismo periodo de 2025.

Tan solo en marzo, la producción sumó $10,918 millones de dólares.

Dinamismo exportador pese a aranceles

El sector automotriz continúa siendo uno de los principales motores del comercio entre México y Estados Unidos, aun en un contexto marcado por la aplicación de aranceles a la industria y la próxima revisión del T-MEC.

De acuerdo con especialistas, el crecimiento del intercambio comercial entre ambos países refleja la fortaleza de las cadenas de suministro de Norteamérica, donde la industria automotriz y de autopartes mantiene una elevada integración productiva.

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