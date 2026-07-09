Aportan familias de NL $702 millones a gasto mundialista

La cifra representa el 4.7% y corresponde al gasto generado a nivel nacional en alimentos, bebidas, snacks y productos de convivencia en lo que va del Mundia

Las familias de Nuevo León se sumaron a la fiesta futbolera al aportar un gasto adicional estimado de $702 millones de pesos durante lo que va del Mundial 2026.

Ese gasto está enfocado principalmente en alimentos, bebidas, botanas y productos para convivencias en los hogares, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Con esta cifra, Nuevo León se ubicó en el sexto lugar nacional entre las entidades con mayor gasto adicional de las familias, por encima de Michoacán, con $624 millones; Guanajuato, con $585 millones; y Oaxaca, también con $585 millones, aunque por debajo de Veracruz, con $897 millones, y Puebla, con $819 millones.

El Estado de México encabezó el listado con $2,028 millones, seguido de Ciudad de México, con $1,092 millones, y Jalisco, con $1,014 millones.

Los $702 millones aportados por las familias nuevoleonesas representan el 4.7% de los $15,000 millones del gasto adicional generado por los hogares mexicanos en lo que va de la justa veraniega.

Como parte de este dinamismo, el organismo informó que, aunque el balón dejó de rodar en las canchas mexicanas, la economía mantuvo el impulso generado por el Mundial.

Para muestra, es que, al 6 de julio, la derrama económica nacional superó los $50,000 millones de pesos, cifra equivalente a alrededor del 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2026, impulsada por el turismo, el consumo de los hogares y la venta de boletos.

Del total, $35,000 millones de pesos correspondieron al gasto turístico generado en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, mientras que $15,000 millones provinieron del mayor consumo de las familias mexicanas en alimentos, bebidas, botanas y productos para convivencias durante el torneo; a ello se sumaron cerca de $5,000 millones de pesos por la venta de boletos.

Por entidad, la Ciudad de México concentró una derrama de $20,000 millones de pesos, seguida de Jalisco con $10,000 millones y Nuevo León con $5,000 millones.

“Se considera que entre 60% y 65% de los hogares aumentaron su gasto durante el último mes derivado de la celebración de la justa mundialista”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

En cuanto al comportamiento de los visitantes, el organismo destacó que los viajeros latinoamericanos registraron estancias promedio de hasta 16 noches, prácticamente el doble que en eventos deportivos anteriores; además, 62% planeó visitar al menos tres ciudades durante su estancia y el gasto promedio por visitante aumentó alrededor de 20% frente a otros periodos vacacionales, con base en información de IATI Seguros.

Turismo elevó ocupación

Del 8 de junio al 6 de julio, la ocupación hotelera promedio en las tres sedes mundialistas fue de 66%, alcanzando entre 80% y 90% durante los días de partido.

Asimismo, 35% de los turistas optó por plataformas de alojamiento como Airbnb, ocho puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.

Las tarifas hoteleras aumentaron alrededor de 120% a nivel nacional y hasta 200% en Monterrey.