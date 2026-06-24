EUA, Alemania y Japón concentran inversión de autopartes nacional

Las tres economías aportan casi el 80% de la IED en autopartes; Nuevo León lidera la captación nacional con $5,658 millonesde dólares

La inversión extranjera directa (IED) en el sector de autopartes en México muestra una alta concentración en tres economías clave: Estados Unidos, Alemania y Japón, que en conjunto representan cerca del 80% del total acumulado entre 2018 y el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA) con datos de la Secretaría de Economía, este comportamiento confirma la fuerte dependencia del país respecto a sus principales socios industriales en la cadena automotriz global.

En el desglose por país de origen, Estados Unidos encabeza la lista como el país que más invierte en autopartes en México con un total de $9,208 millones de dólares, seguido de Alemania con $4,259 millones de dólares y Japón con $3,414 millones de dólares en igual periodo.

Más abajo se ubican Corea del Sur y Canadá con $885 millones de dólares, España con $623 millones de dólares y Brasil con $419 millones de dólares, mientras que el rubro de otros países suma $1,863 millones de dólares, reflejando una diversificación limitada fuera del bloque dominante.

En conjunto, estos flujos de inversión suman $21,526 millones de dólares en el periodo 2018–2026, según cifras emitidas por la INA.

A nivel nacional, Nuevo León lidera la captación de IED en autopartes con $5,658 millones de dólares, seguido de Chihuahua con $3,049 millones de dólares y Coahuila con $2,493 millones de dólares.

En cuarto lugar, se encuentra Guanajuato con $1,717 millones de dólares, seguido del Estado de México con $1,256 millones de dólares, Querétaro con $1,243 millones de dólares, Ciudad de México con $1,165 millones de dólares, San Luis Potosí con $933 millones de dólares, Jalisco con $828 millones de dólares, mientras que el rubro de otros estados suma $3,184 millones de dólares.

Expertos destacan que la concentración, tanto por país como por estado, evidencia una dependencia estructural de pocos actores y regiones dentro del ecosistema automotriz.

Destino estratégico

La industria de autopartes en México registra un repunte impulsado por el nearshoring, con un aumento de 18% en la relocalización de proveedores durante el primer trimestre de 2026, derivado del interés de empresas principalmente de China y Alemania por integrarse a la cadena de suministro en el país.

Este comportamiento refleja cómo México se consolida como un destino estratégico para la manufactura automotriz, en un contexto de reconfiguración de cadenas globales y mayor integración regional en Norteamérica, afirmaron expertos en el sector.