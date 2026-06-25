La empresa tecnológica no detalló si las subidas se mantendrán o podrían cambiar cuando se normalice la cadena de suministro

Inicio / Finanzas / Apple aumenta hasta 30% los costos de MacBook y iPads

Productos como MacBook e iPad sufrieron un aumento en su costo debido al encarecimiento de los costos de memoria y almacenamiento provocada por el auge de la Inteligencia Artificial (IA).

Apple anunció este jueves el alza en los costos de algunos de sus productos debido a que los chips de memoria para procesar centros de datos de IA presionaron el suministro disponible para el consumo.

Sin embargo, esta empresa no fue la única en sufrir este incremento. Nintendo también anunció a sus clientes que su consola insignia costará $50 dólares más a partir del próximo mes de septiembre, mientras que Sony y Microsoft van por el mismo camino sobre sus consolas de videojuegos.

Apple no detalló si las subidas se mantendrán o podrían cambiar cuando se normalice la cadena de suministro.

Estos productos de Apple sufrieron un alza en sus precios

A continuación te presentamos los productos de Apple que sufrieron el aumento de sus costos, cuyos incrementos oscilan entre los $100 y $300 dólares aproximadamente.

MacBook Pro 1 TB - $1,699 a $1,999 dólares.

MacBook Neo - $599 a $699 dólares.

MacBook Air 512 GB - $1,099 a $1,299 dólares.

iPad Air 128 GB - $599 a $749 dólares.

iPad Pro Wi-Fi 256 GB - $999 a $1,199 dólares.

Estados Unidos también se registra un encarecimiento del Apple Vision Pro, que desde hoy se vende a cambio de $3,699 dólares; es decir, $200 dólares más de lo que costaba anteriormente.