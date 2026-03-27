Wall Street abre en rojo mientras precio de petróleo aumenta

Wall Street abrió este viernes en rojo mientras el precio del petróleo en Estados Unidos aumenta por el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.83% hasta 45,834 unidades

: baja 0.83% hasta 45,834 unidades S&P 500 : baja 0.69% hasta 6,432 unidades

: baja 0.69% hasta 6,432 unidades Nasdaq: baja 0.82% hasta 21,232 unidades

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía al inicio de la jornada un 2.55, al cotizar a $96.89 dólares por barril.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

Una de las compañías que mejor comenzó la jornada fue la empresa de software para videojuegos Unity Software, al avanzar 12.73%, tras revisar al alza sus previsiones de ingresos.

En general, las subidas en la Bolsa de Nueva York fueron moderadas: Chevron ganaba 1.31%, Verizon un 1.02% y Apple un 0.74%.

Aunque sí se registraban pérdidas mayores en algunas compañías como Salesforece, que perdía un 2,85 % de las acciones, Amazon que restaba un 2,29 %, y Microsoft, que bajaba un 2.06%.

En otros mercados, el oro subía un 1.06% hasta los $4,422 dólares la onza, mientras que la plata sumaba un 0.39%, hasta los $68.20 dólares la onza.

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