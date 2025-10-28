Cerrar X
Apple_September_2025_new_product_lineups_lp_jpg_og_710dd855c2
Finanzas

Apple supera 4 billones de dólares de valor de mercado

Apple superó por primera vez los 4 billones de dólares de valor de mercado, convirtiéndose en la tercera gran empresa tecnológica en alcanzar este hito

  • 28
  • Octubre
    2025

Apple superó este martes por primera vez los 4 billones de dólares de valor de mercado, convirtiéndose en la tercera gran empresa tecnológica en alcanzar este hito, gracias a la fuerte demanda de sus últimos modelos de iPhone, que disipó los temores sobre su avance en inteligencia artificial.

Las acciones de Apple han ganado cerca del 13% desde los lanzamientos del 9 de septiembre, llevando el valor de la compañía a terreno positivo por primera vez este año.

“El iPhone representa más de la mitad de los beneficios e ingresos de Apple y cuantos más teléfonos puedan poner en manos de la gente, más podrán atraer a la gente a su ecosistema”, señaló Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management.

A inicios de año, las acciones habían sufrido por la fuerte competencia en China y la incertidumbre sobre cómo Apple sortearía los elevados aranceles estadunidenses sobre economías asiáticas como China e India, principales centros de fabricación de la empresa.

Sin embargo, los recientes lanzamientos, incluyendo la gama iPhone 17 y el iPhone Air, atrajeron a clientes desde Pekín hasta Moscú en las primeras semanas. Analistas destacan que el diseño delgado del iPhone Air podría fortalecer a Apple frente a rivales como Samsung Electronics, mientras que las primeras ventas del iPhone 17 superaron en 14% a las de su predecesor en Estados Unidos y China, según datos de Counterpoint.

Evercore ISI prevé que la fuerte demanda de los últimos iPhones permitirá a Apple superar las expectativas del mercado para el trimestre que terminó en septiembre y emitir previsiones optimistas para el periodo que concluye en diciembre.

Apple se une a Nvidia y Microsoft como las únicas empresas que alcanzan los 4 billones de dólares de valor de mercado, con Nvidia liderando actualmente con más de 4.5 billones de dólares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_28_at_11_48_17_PM_0a1560ff87
Pan de muerto reporta un alza del 21% en su precio
Whats_App_Image_2025_10_28_at_11_51_52_PM_fd43d1e81b
Inaugura empresa de EUA centro de datos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_6be721416e
En UNID se viven al máximo las tradiciones mexicanas
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_1_8b9db1a3b2
Apagones en Monterrey por fuertes vientos del Frente Frío 11
Whats_App_Image_2025_10_28_at_7_54_35_AM_8e44f719f3
Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial
91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×