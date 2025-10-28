Apple supera 4 billones de dólares de valor de mercado

Apple superó este martes por primera vez los 4 billones de dólares de valor de mercado, convirtiéndose en la tercera gran empresa tecnológica en alcanzar este hito, gracias a la fuerte demanda de sus últimos modelos de iPhone, que disipó los temores sobre su avance en inteligencia artificial.

Las acciones de Apple han ganado cerca del 13% desde los lanzamientos del 9 de septiembre, llevando el valor de la compañía a terreno positivo por primera vez este año.

“El iPhone representa más de la mitad de los beneficios e ingresos de Apple y cuantos más teléfonos puedan poner en manos de la gente, más podrán atraer a la gente a su ecosistema”, señaló Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management.

A inicios de año, las acciones habían sufrido por la fuerte competencia en China y la incertidumbre sobre cómo Apple sortearía los elevados aranceles estadunidenses sobre economías asiáticas como China e India, principales centros de fabricación de la empresa.

Sin embargo, los recientes lanzamientos, incluyendo la gama iPhone 17 y el iPhone Air, atrajeron a clientes desde Pekín hasta Moscú en las primeras semanas. Analistas destacan que el diseño delgado del iPhone Air podría fortalecer a Apple frente a rivales como Samsung Electronics, mientras que las primeras ventas del iPhone 17 superaron en 14% a las de su predecesor en Estados Unidos y China, según datos de Counterpoint.

Evercore ISI prevé que la fuerte demanda de los últimos iPhones permitirá a Apple superar las expectativas del mercado para el trimestre que terminó en septiembre y emitir previsiones optimistas para el periodo que concluye en diciembre.

Apple se une a Nvidia y Microsoft como las únicas empresas que alcanzan los 4 billones de dólares de valor de mercado, con Nvidia liderando actualmente con más de 4.5 billones de dólares.

