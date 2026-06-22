Apuestan mexicanos a comprar auto a crédito: crece 7%

En el primer cuatrimestre del año se pusieron 365,493 vehículos nuevos y seminuevos mediante financiamiento, 23,919 unidades más que en el mismo periodo de 2025

El acceso al financiamiento para la compra de vehículos en México sigue ganando terreno, pues entre enero y abril de 2026 los mexicanos apostaron por adquirir autos a crédito, lo que impulsó un crecimiento anual de 7.0 por ciento.

De acuerdo con el reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con base en datos de JATO Dynamics, en total, durante el primer cuatrimestre del año se colocaron 365,493 vehículos nuevos y seminuevos mediante financiamiento, lo que representa 23,919 unidades más que en el mismo periodo de 2025.

Este comportamiento confirma la preferencia por esquemas de pago a crédito, aun en un entorno de ajustes en el mercado automotriz.

Sin embargo, el dinamismo no fue homogéneo: del total financiado, el 86.4% correspondió a vehículos nuevos, con 315,636 unidades y un incremento anual de 8.6 por ciento.

En contraste, los seminuevos representaron el 13.6%, con 49,857 unidades, lo que implicó una caída de 1.9% respecto al reporte previo.

Por tipo de institución, las financieras de marca concentraron la mayor participación del mercado, al colocar el 91% de sus créditos en autos nuevos, mientras que los bancos mantuvieron una distribución de 70% para unidades nuevas y 30% para seminuevos; en tanto, el autofinanciamiento se enfocó exclusivamente en vehículos nuevos.

En el segmento de autos nuevos, las financieras de marca lideraron con 252,21 créditos, equivalentes al 79.85% del mercado.

Además, los plazos más utilizados para adquirir un vehículo nuevo fueron de 36, 48, 60 y 72 meses, concentrando el 81.9% de las colocaciones.

A nivel estatal, el financiamiento mostró avances en la mayoría de las entidades del país, con excepción de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo, lo que refleja un comportamiento desigual en el acceso al crédito automotriz.