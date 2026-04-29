Sheinbaum recibe invitación del rey para Cumbre Iberoamericana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles en Palacio Nacional al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien le entregó personalmente la invitación del rey Felipe VI para asistir a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre próximo.

Durante el encuentro, realizado fuera de la agenda oficial, Sheinbaum y Albares dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre México y España, en un momento que ambas naciones describen como el inicio de una nueva etapa diplomática tras años de diferencias políticas.

La visita ocurre apenas días después de que México y España escenificaran en Barcelona una normalización diplomática durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde se reunieron Sheinbaum y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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El acercamiento cobra relevancia luego de las tensiones generadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando México solicitó a la Corona española una disculpa formal por los agravios cometidos durante la conquista.

El mes pasado, Felipe VI reconoció públicamente que en la conquista de América hubo “mucho abuso”, declaración que fue recibida positivamente por el Gobierno mexicano y considerada un gesto de distensión.

Comisión Binacional y fortalecimiento estratégico

En su tercera visita oficial a México, Albares sostuvo también una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, con quien firmó el Acta de la Comisión Binacional España-México, un mecanismo que busca profundizar la cooperación política, económica y cultural entre ambos países.

Velasco subrayó que México apuesta por mantener este acercamiento y construir una relación renovada con España.

“Nos dará muchísimo gusto seguir trabajando en estos y otros proyectos que conversamos hoy con la presidenta Sheinbaum, con usted y con su equipo. Así que, de verdad, cuenten con nosotros para seguir este acercamiento de dos países que eran ya cercanos y que nuevamente se encuentran para construir una nueva etapa”, declaró.

El canciller mexicano destacó además que la relación con España “excede de lo cotidiano” por su profundidad histórica, cultural y estratégica, en un contexto internacional donde ambos gobiernos buscan reforzar alianzas en temas políticos, económicos y democráticos.

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