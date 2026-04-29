Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_04_29_T165237_793_3960e2152f
Nacional

Sheinbaum recibe invitación del rey para Cumbre Iberoamericana

México y España refuerzan su acercamiento político tras años de tensiones y apuestan por una nueva fase en su relación bilateral

  • 29
  • Abril
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles en Palacio Nacional al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien le entregó personalmente la invitación del rey Felipe VI para asistir a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre próximo.

Durante el encuentro, realizado fuera de la agenda oficial, Sheinbaum y Albares dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre México y España, en un momento que ambas naciones describen como el inicio de una nueva etapa diplomática tras años de diferencias políticas.

La visita ocurre apenas días después de que México y España escenificaran en Barcelona una normalización diplomática durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde se reunieron Sheinbaum y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Leer más: Ministro español llega a México para afianzar nueva etapa

El acercamiento cobra relevancia luego de las tensiones generadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando México solicitó a la Corona española una disculpa formal por los agravios cometidos durante la conquista.

El mes pasado, Felipe VI reconoció públicamente que en la conquista de América hubo “mucho abuso”, declaración que fue recibida positivamente por el Gobierno mexicano y considerada un gesto de distensión.

Comisión Binacional y fortalecimiento estratégico

En su tercera visita oficial a México, Albares sostuvo también una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, con quien firmó el Acta de la Comisión Binacional España-México, un mecanismo que busca profundizar la cooperación política, económica y cultural entre ambos países.

HHG2KR_WoAE1J-M.jfif

Velasco subrayó que México apuesta por mantener este acercamiento y construir una relación renovada con España.

“Nos dará muchísimo gusto seguir trabajando en estos y otros proyectos que conversamos hoy con la presidenta Sheinbaum, con usted y con su equipo. Así que, de verdad, cuenten con nosotros para seguir este acercamiento de dos países que eran ya cercanos y que nuevamente se encuentran para construir una nueva etapa”, declaró.

El canciller mexicano destacó además que la relación con España “excede de lo cotidiano” por su profundidad histórica, cultural y estratégica, en un contexto internacional donde ambos gobiernos buscan reforzar alianzas en temas políticos, económicos y democráticos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

beca_rita_cetina_6a2db2f17c
Arranca Gobierno entrega de Beca Rita Cetina para primarias
apec_sheinbaum_cumbre_china_3671448315
Presidencia prioriza asistir a Cumbre de la APEC en China
militares_sinaloa_223ef75254
Avalan ingreso de tropas de EUA y envío de militares a Paraguay
publicidad

Últimas Noticias

daksdhka_ac4853d1a8
Economía anuncia cambios por salidas rumbo a elecciones
escena_britney_spears_51c31f78aa
Britney Spears es acusada de conducir ebria en California
escena_alexis_ayala_cinthia_aparicio_1f87096ada
Alexis Ayala confirma separación de Cinthia Aparicio
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×