Mexicanos apuestan al crédito para compra de autos, crece 7%

El financiamiento para la compra de vehículos ligeros en México mantuvo su dinamismo durante el primer cuatrimestre de 2026, al registrar un crecimiento anual de 7%, reflejando una mayor apuesta de los consumidores por adquirir automóviles mediante crédito.

De acuerdo con el Reporte de Financiamiento de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), elaborado con información de JATO Dynamics, entre enero y abril se colocaron a crédito 365,493 vehículos nuevos y seminuevos, es decir, 23,919 unidades más respecto al mismo periodo del año pasado.

Del total, el 86.4% correspondió a unidades nuevas, segmento que avanzó 8.6% anual, mientras que los seminuevos retrocedieron 1.9%, con 49,857 unidades financiadas.

Asimismo, el organismo detalló que las financieras de marca continúan dominando el mercado, al concentrar el 79.85% de los créditos para automotores nuevos, equivalentes a 252.21 unidades colocadas.

En segundo lugar, se ubicaron los bancos, con una participación de 19.20% y 60,592 financiamientos otorgados; mientras que el autofinanciamiento representó apenas el 0.96% del mercado.

El reporte también indicó que los principales plazos para adquirir unidades nuevas fueron de 36, 48, 60 y 72 meses, concentrando el 81.9% de las colocaciones.

Además, la mayoría de las entidades federativas reportaron crecimiento en el financiamiento automotriz, con excepción de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo.

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