Auge gasolinero: destaca NL entre las entidades con más permisos

Los permisos conseguidos por Nuevo León ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para la instalación de nuevas gasolineras siguen en ascenso y hoy la colocan como una de las entidades con mayores registros.

De acuerdo con un análisis basado en el Registro Público del Órgano de Gobierno de la CNE, de junio al cierre de septiembre, Nuevo León reportó un total de 17 permisos para estaciones de autoservicio, lo que representó el 5.3% de las 318 concesiones otorgadas por dicho regulador energético.

Con ello, la entidad se ubicó en el quinto sitio a nivel nacional, “dando la cara” por los estados tradicionales que fueron desplazados a sitios secundarios, con excepción de Jalisco, quien ahora marcó la pauta con un total de 27 permisos, seguido de Michoacán con 23, según muestra un análisis del Clúster Energético de Nuevo León.

Las inversiones por las nuevas gasolineras en la entidad se estiman en $287.3 millones de pesos, dado que el promedio histórico por cada estación de servicio se sitúa en unos $16.9 millones de pesos, contra $16.4 millones a nivel nacional.

Según se informó, 15 de los 17 permisos con la CNE fueron concedidos en ubicaciones del Área Metropolitana de Monterrey, continuando con la tónica de la centralización de las gasolineras.

Las dos fuera de la urbe están situadas en Aramberri y Linares.

Sin embargo, de acuerdo a los registros de la CRE y ahora la CNE, no hay gasolineras autorizadas en los municipios del sur de Nuevo León, que son General Zaragoza y Mier y Noriega.

Sobre este tema, Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, indicó que la llegada de más infraestructura gasolinera favorece la actividad económica y de movilidad en el estado, generando además mayor competencia.

“(Ayuda la construcción de más gasolineras), por la movilidad, hay más competencia; además, aquí el uso del auto es intensivo, el parque vehicular va al alza y hoy el auto es el principal medio de transporte”, explicó.

Ventas al alza

Los regios ‘están cargando’ más gasolina que hace un año.

Para muestra es que en el primer semestre del año, la venta de gasolinas en la entidad creció 6.1% al sumar 1,185 millones de litros, lo que representó un aumento de 6.1% contra igual lapso del 2024, cuando se tuvo un registro de 1,116 millones de litros, incluyendo el combustible de tipo regular y el premium.

Al hablar de ingresos o términos monetarios, las ventas de gasolina regular y premium en Nuevo León generaron $13,794 millones de pesos al cierre de junio, un aumento de 4.5% con relación a igual lapso de 2024, cuando se vendieron $13,206 millones de pesos.

La entidad se coloca en el top de estados con mayor venta de gasolinas en el país, ubicándose en la cuarta posición superada solo por Ciudad de México, Veracruz y Baja California.

Expertos señalan que hay diversos factores económicos que influyen en el repunte que registra la venta de gasolinas en el estado.

Entre ellos, un dinamismo en la economía y un mayor parque vehicular, principalmente atribuido a la compra de autos nuevos, lo que ha elevado la demanda de combustibles. Además, también influye el aumento en el transporte de mercancías.

