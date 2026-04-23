Rentas en NL se disparan más de 30% ante auge de inversión

El auge de inversión extranjera en Nuevo León ha comenzado a reflejarse con fuerza en el mercado inmobiliario, particularmente en el costo de las rentas, que en algunos casos ya supera el 30% de incremento en los últimos dos años.

Este fenómeno responde al creciente interés de inversionistas y a la llegada de trabajadores atraídos por el dinamismo industrial del estado, explicaron expertos.

De acuerdo con datos de un reporte elaborado por la firma Inmuebles24, Nuevo León registró un aumento del 73% en Inversión Extranjera Directa (IED) durante el último año, posicionándose como la segunda entidad con mayor captación en el país.

Este impulso, vinculado a su sólida base industrial, con más de 142 parques industriales y sectores clave como el automotriz, aeroespacial y el de electrodomésticos, ha generado una mayor demanda de vivienda en renta en la zona metropolitana de Monterrey.

En este contexto, San Nicolás encabeza el alza más significativa, al pasar de $12,974 pesos mensuales en marzo de 2024 a $17,104 pesos a igual mes en 2026, lo que representa un incremento del 32 por ciento.

Le sigue Apodaca, con un aumento del 25%, al subir de $15,407 a $19,257 pesos mensuales en el mismo periodo; mientras que Guadalupe reporta un crecimiento del 22%, al pasar de $13,096 a $16,007 pesos.

Por su parte, Monterrey registra un alza del 13%, de $19,153 a $21,560 pesos, y Santa Catarina también muestra un incremento del mismo porcentaje, al avanzar de $21,214 a $23,885 pesos mensuales.

En el caso de San Pedro, aunque mantiene los precios más elevados, su aumento es menor en el periodo, al pasar de $27,549 pesos mensuales en marzo de 2024 a $29,515 pesos en igual periodo de 2026, lo que representó un incremento de 7 por ciento.

Así, de acuerdo con expertos, el crecimiento económico del estado no solo fortalece su posición como hub de inversión, sino que también presiona el acceso a la vivienda, marcando un nuevo reto para el mercado inmobiliario de la entidad.

Se requieren 70,000 viviendas

Expertos señalaron recientemente que Nuevo León enfrenta un déficit de al menos 70,000 viviendas al año para cubrir la creciente demanda derivada del desarrollo industrial, la migración laboral y el fenómeno del nearshoring.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, la oferta de vivienda se ha rezagado en todos los segmentos, desde el popular hasta el residencial.

Destacó que el 84% de la inversión del país relacionada con el nearshoring se concentra en Nuevo León, lo que mantiene activa la construcción industrial, comercial y habitacional.

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