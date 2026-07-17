Proyectan auge de inversiones por impulso de la IA

Especialistas prevén que la IA acelerará la demanda de energía, centros de datos e infraestructura tecnológica, con oportunidades para Nuevo León

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La inteligencia artificial (IA) está transformando la economía global al impulsar una nueva ola de inversiones en infraestructura tecnológica y energética, además de replantear los retos que enfrentan las empresas.

En el marco del evento Open Talks: El Cisne Rojo 2.0: especialistas coincidieron en que esta tecnología marcará la siguiente etapa del nearshoring y la competitividad de México.

El especialista Juan José Rosado señaló que, “ante este nuevo entorno, las empresas deberán reforzar su gestión de riesgos para enfrentar amenazas como fraude, ciberataques, créditos fiscales del SAT, investigaciones por lavado de dinero y deficiencias en los consejos de administración”.

Además, subrayó que las operaciones deberán estar plenamente documentadas, ya que "no es suficiente mostrar una factura", sino acreditar toda la evidencia del proceso.

Por su parte, Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión de Nuevo León, afirmó que la IA generará una demanda adicional de 10 gigawatts de energía en Norteamérica y atraerá $500,000 millones de dólares en inversión energética y digital durante los próximos años.

Agregó que “Estados Unidos proyecta $3 billones de dólares en inversión en infraestructura para IA entre 2026 y 2030”, mientras que Nuevo León fortalece su participación con empresas provenientes de Taiwán, como Quanta Computer y Foxconn, y con una mayor demanda de proveedores de racks, sistemas de enfriamiento, componentes eléctricos, servidores y centros de datos, reflejando la evolución del nearshoring del sector automotriz hacia la infraestructura tecnológica.

A su vez, Carlos Peña, director de OpenTalks, indicó que el potencial de esta nueva economía dependerá también de factores como la estabilidad macroeconómica y la relación con Estados Unidos, al considerar que el crecimiento del país continúa ligado al desempeño de ese mercado, las remesas y la certeza política y comercial.

“Ahorita la mesa de negociaciones (del T-MEC) está en un stand by, no se firmó la renovación”, aseveró.

Aunado a ello, los participantes coincidieron en que el T-MEC continuará siendo un factor clave para fortalecer la integración regional en tecnologías, infraestructura de cómputo y cadenas de suministro.