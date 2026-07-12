Azúcar mexicana recupera terreno en EUA; envíos crecerán 500%

Buscan recuperar uno de sus principales mercados de exportación, ya que Estados Unidos concentra más del 80% de las ventas mexicanas al exterior

México incrementará en 512% sus exportaciones de azúcar a Estados Unidos durante el ciclo comercial 2026-2027, ante la mayor demanda del mercado estadounidense, lo que permitirá a la industria nacional recuperar terreno en su principal destino de ventas.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) prevé importar hasta 1.15 millones de toneladas de azúcar mexicana en el próximo ciclo comercial, volumen que representa un incremento de 512% respecto al periodo 2025-2026.

Asimismo, la dependencia federal señaló que estas nuevas condiciones podrían traducirse en un aumento potencial de $4,760 millones de pesos en pagos de la industria azucarera a los productores de caña mexicanos durante la próxima temporada.

La Sader indicó que el acuerdo permitirá que "Estados Unidos inicie la regularización del acceso de la industria azucarera y de los productores de caña de azúcar nacionales al mercado de EUA".

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó el acceso de azúcar mexicana al mercado de Estados Unidos al considerarlas "buenas noticias".

El avance llega después de varios años de contracción en las ventas externas del sector

A principios de este año, la Unión Nacional de Cañeros estimó que las exportaciones mexicanas de azúcar hacia Estados Unidos habían caído 76% desde 2020, situación que generó una sobreoferta en el mercado nacional y presionó los precios internos.

Con este acuerdo, el sector azucarero busca recuperar uno de sus principales mercados de exportación, ya que Estados Unidos concentra más del 80% de las ventas mexicanas al exterior.

El incremento en los envíos también representa un alivio para los productores de caña, quienes esperan mejores ingresos ante la mayor demanda del mercado estadounidense.