Profeco destapa las cervezas mexicanas con más azúcar

La cerveza es, sin discusión, la bebida favorita de millones de mexicanos. Pero detrás de su popularidad se esconde un problema que pocos advierten: el alto contenido de azúcar que algunas marcas incluyen en sus fórmulas, con consecuencias directas para la salud.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encendió las alertas tras un estudio en el que analizó diversas cervezas nacionales.

El resultado es contundente: varias etiquetas comerciales contienen niveles de azúcar que van de los 5 a los 15 gramos por porción, es decir, hasta tres cucharaditas por envase.

Una cifra alarmante que coloca a estas bebidas en la misma categoría de riesgo que los refrescos.

El organismo advirtió que el consumo desmedido de estas cervezas saborizadas o mezcladas con jugos y edulcorantes dispara la posibilidad de desarrollar obesidad, resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares.

Y lo más grave: los fabricantes no están obligados a declarar el contenido exacto de azúcar en sus etiquetas, lo que deja a los consumidores prácticamente indefensos frente a esta información oculta.

Las marcas señaladas por Profeco

Entre las cervezas con mayor contenido de azúcar destacan:

Modelo Especial

Corona Extra

Sol

Michelob Ultra (versiones saborizadas)

Bud Light (versiones saborizadas)

Ante este panorama, la recomendación es clara: evitar en lo posible las cervezas saborizadas y optar por versiones light, sin alcohol o artesanales, que suelen ofrecer un perfil más limpio y sin aditivos que disparan el índice glucémico.

El impacto del exceso de azúcar se agrava al combinarse con alcohol, ya que el metabolismo se ve forzado y la capacidad del organismo para procesar carbohidratos se reduce drásticamente.

Profeco advierte: la elección de la cerveza no es solo cuestión de gusto, sino de salud.

