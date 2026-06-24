Carnicerías, tiendas y paleterías pierden $40 mil por apagones

Ante esto, la Canacope Monterrey pidió realizar un diagnóstico urgente de la infraestructura eléctrica en las zonas comerciales con mayor incidencia de fallas

Los apagones registrados en las últimas semanas en el área metropolitana de Monterrey están generando afectaciones económicas para el pequeño comercio, con pérdidas que van desde los $2,000 hasta los $40,000 pesos por evento, dependiendo del sector, advirtió la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey.

De acuerdo con el organismo, una tienda de abarrotes puede perder entre $2,000 y $3,000 pesos por mercancía refrigerada y ventas no realizadas durante una interrupción eléctrica, mientras que una paletería o negocio de productos congelados registra afectaciones de entre $6,000 y $10,000 pesos.

En el caso de las carnicerías, las pérdidas pueden alcanzar entre $25,000 y $40,000 pesos cuando se rompe la cadena de frío y la mercancía debe desecharse.

“Estamos recibiendo reportes de tiendas de abarrotes que pierden entre dos y tres mil pesos por apagón, mientras que negocios como carnicerías pueden registrar afectaciones de hasta cuarenta mil pesos por mercancía dañada”, señaló Catalina Domínguez Estrada, presidenta de la Canacope Monterrey.

Más de un millón de negocios afectados por apagones

La dirigente empresarial indicó que más de un millón de pequeños negocios en el país resultaron afectados durante los apagones registrados en distintas entidades, enfrentando no sólo pérdidas de inventario, sino también daños en refrigeradores, congeladores, sistemas de cómputo, terminales bancarias y otros equipos indispensables para su operación.

Ante este panorama, la Canacope Monterrey pidió realizar un diagnóstico urgente de la infraestructura eléctrica en las zonas comerciales con mayor incidencia de fallas, además de establecer mecanismos ágiles para la reclamación de daños y programas de apoyo que permitan a las micro y pequeñas empresas acceder a tecnologías de respaldo energético.