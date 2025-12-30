Regios abarrotan carnicerías previo a la cena de Año Nuevo

Regiomontanos acudieron este martes a realizar las compras de último momento para la cena de Año Nuevo y despedir el 2025 con reuniones familiares o entre amigos.

En una sucursal ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Paseo Residencial, ciudadanos señalaron que uno de los principales productos adquiridos fue la carne para asar, con la intención de preparar la tradicional carnita asada, acompañada de complementos como guacamole, tortillas, salchichas, queso y otros insumos.

Algunos compradores también solicitaron el popular menudo, el cual planean consumir como recalentado el próximo 1 de enero, mientras que otros optaron por pollo fileteado, carne para pierna y diversos platillos para degustar en casa durante la celebración.

Entre los alimentos que no podían faltar, destacaron el chicharrón, comúnmente acompañado de guacamole, pico de gallo, tostadas y salsas, como parte de la convivencia de fin de año.

Aunque las compras tomaron más tiempo de lo habitual, los regiomontanos se toparon con largas filas al interior de las carnicerías, debido a la alta demanda y a que restan pocas horas para concluir el 2025, por lo que muchos buscan asegurarse de no olvidar ningún ingrediente para la celebración de Año Nuevo.

