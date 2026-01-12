Impulsa bajas temperaturas consumo de caldo de res en la región

Las bajas temperaturas registradas este lunes provocaron que en hogares y establecimientos se repitiera una tradición muy mexicana: el caldo de res. Desde temprano, el vapor saliendo de los platos anunciaba el remedio contra el frío.

De acuerdo con comerciantes y consumidores, el caldo de res se colocó como el platillo más buscado, seguido del menudo en segundo lugar y el caldo de pollo en tercero.

Los tres platillos fueron señalados como ideales para reconfortar el cuerpo ante el clima frío registrado en la región.

Aumenta demanda de cortes para caldo

Carniceros de la región confirmaron el aumento en la demanda de ciertos cortes de carne, siendo el pecho, el chamberete y la costilla los más solicitados para preparar un caldo sustancioso. Las carnicerías registraron mayor movimiento de lo habitual.

Fondas ofrecen caldo listo para servir

Para quienes no tuvieron tiempo de cocinar, fondas y establecimientos ofrecieron el caldo ya preparado, acompañado de limón, tortillas de maíz y arroz, listo para consumirse.

Platillos tradicionales para combatir el frío

Ante este escenario, quedó abierta la pregunta entre los consumidores: ¿cuál platillo prefieren para enfrentar el frío, el caldo de res, el caldo de pollo o el menudo?

