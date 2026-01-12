Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_12_at_7_00_13_PM_df28d262f4
Coahuila

Impulsa bajas temperaturas consumo de caldo de res en la región

Tres platillos fueron señalados como ideales para reconfortar el cuerpo ante el clima frío registrado en el estado; carnicerías y fondas registran mayor flujo

  • 12
  • Enero
    2026

Las bajas temperaturas registradas este lunes provocaron que en hogares y establecimientos se repitiera una tradición muy mexicana: el caldo de res. Desde temprano, el vapor saliendo de los platos anunciaba el remedio contra el frío.

De acuerdo con comerciantes y consumidores, el caldo de res se colocó como el platillo más buscado, seguido del menudo en segundo lugar y el caldo de pollo en tercero.

Los tres platillos fueron señalados como ideales para reconfortar el cuerpo ante el clima frío registrado en la región.

Aumenta demanda de cortes para caldo

Carniceros de la región confirmaron el aumento en la demanda de ciertos cortes de carne, siendo el pecho, el chamberete y la costilla los más solicitados para preparar un caldo sustancioso. Las carnicerías registraron mayor movimiento de lo habitual.

Fondas ofrecen caldo listo para servir

WhatsApp Image 2026-01-12 at 7.00.13 PM (1).jpeg

Para quienes no tuvieron tiempo de cocinar, fondas y establecimientos ofrecieron el caldo ya preparado, acompañado de limón, tortillas de maíz y arroz, listo para consumirse.

Platillos tradicionales para combatir el frío

Ante este escenario, quedó abierta la pregunta entre los consumidores: ¿cuál platillo prefieren para enfrentar el frío, el caldo de res, el caldo de pollo o el menudo?


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

proteccion_civil_frio_socorre_6e1cc30b65
Socorre Protección Civil a 345 personas por frío
INFO_7_UNA_FOTO_94_c2c4e53700
Anuncia Miguel Flores Operativos Carrusel por frío en NL
Exhortan_resguardarse_Tamaulipas_frente_frio_d4dc5afc22
Exhorta resguardarse de bajas temperaturas por Frente Frío N° 27
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T141442_391_5ef4026b7a
Robo grabado en video desata reclamos para acelerar investigación
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
Recapturan_Monstruo_Tepito_CDMX_3489268c3b
Recapturan a 'El Monstruo de la Unión' en CDMX
publicidad

Más Vistas

familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×