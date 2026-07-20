Cebolla sube 10% pese a baja en la canasta básica

La ANPEC reportó una baja de 0.69% en la canasta básica durante julio, pero la cebolla aumentó 10% y alertó sobre un posible rebote inflacionario

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Aunque el precio promedio de la canasta básica alimentaria registró una disminución marginal de 0.69% durante julio, la cebolla lideró el incremento entre los productos de mayor consumo, al encarecerse 10%, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

El organismo informó que el costo promedio de la canasta básica, integrada por 44 productos, se ubicó en $2,117.86 pesos, lo que representa una baja de $14.80 pesos respecto al mes anterior.

No obstante, señaló que esta reducción "apenas se deja sentir" en el bolsillo de las familias.

Además de la cebolla, los productos que más aumentaron de precio en el último mes fueron el limpiador de piso, con un alza de 5.94%; la naranja, 5.74%; las galletas, 4.97%; y la avena, 4.35 por ciento.

En cuanto a las entidades, las mayores variaciones en el costo de la canasta básica se registraron en San Luis Potosí con 3.09%, Tlaxcala con 2.11%, Estado de México con 1.78%, Tabasco con 1.74% y Chiapas con 1.72 por ciento.

Asimismo, la ANPEC indicó que la canasta básica más cara del país se encontró en el Estado de México, en $2,515 pesos, seguida de Tabasco en $2,279 pesos, Colima en $2,268 pesos, así como Jalisco y Zacatecas, ambos en $2,246 pesos.

En ese contexto, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, advirtió que el alivio observado en la inflación será temporal.