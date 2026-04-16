Sheinbaum analiza frenar alza de precio de la canasta básica

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los secretarios de Agricultura, Julio Berdegué, y de Energía, Luz Elena González, con los que espera que se aborden acciones para contener el incremento de los precios de productos de la canasta básica.

La reunión comenzó cerca de las cinco de la tarde.

En el encuentro también se encuentran los representantes de empresas como Grupo Minsa, Bachoco, Pilgrim’s, SuKarne y Alpura.

Esta reunión se realiza en vistas de que la mandataria haga su viaje a España para participar en un encuentro de jefes de Estado de gobiernos progresistas en Barcelona.

Previo al encuentro, Sheinbaum explicó que, aunque ha habido un repunte en la inflación, esta se mantiene dentro de los rangos históricos del país en las últimas dos décadas.

Entre otros temas, la presidenta también adelantó durante su conferencia de prensa matutina que se evaluarán acciones para reducir los precios de productos como jitomate, tomate y cebolla, los cuales han sido impactados por la inflación.

También señaló que revisará con una de las principales empresas productoras de harina nixtamalizada su decisión de incrementarla, pese a que el precio del maíz se encuentra en niveles bajos.

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