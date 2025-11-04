Cerrar X
AP_25308663085386_f42e406990
Finanzas

Chrysler retira 320,000 Jeeps híbridos por baterías

Chrysler llamará al taller más de 320,000 vehículos híbridos enchufables Jeep debido a una batería defectuosa que puede fallar y provocar un incendio

  • 04
  • Noviembre
    2025

Chrysler llamará al taller más de 320,000 vehículos híbridos enchufables Jeep debido a una batería defectuosa que puede fallar y provocar un incendio, informaron el martes reguladores de Estados Unidos.

La automotriz, que es propiedad de Stellantis, con sede en Holanda, tiene conocimiento de 19 informes y una lesión potencialmente relacionada con el problema.

Se aconseja a los propietarios de los vehículos, que incluyen 228.221 Jeep Wranglers modelos 2020-2025 y 91,844 Jeep Grand Cherokees modelos 2022-2026, que los estacionen fuera y lejos de estructuras hasta que se determine una solución para el problema.

También se les indica a los propietarios no enchufarlos, informó la Agencia Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NTHSA).

Se espera que las cartas de notificación provisional se envíen por correo a los propietarios antes del 2 de diciembre de 2025, y se envíen cartas adicionales una vez que esté disponible la solución final.

El número de retiro es 68C y los propietarios pueden contactar al servicio al cliente de Chrysler al 800-853-1403.

Los números de identificación de los vehículos para este retiro se podrán buscar en la página de internet de la NHTSA a partir del 6 de noviembre de 2025. Los vehículos que fueron retirados previamente por el mismo problema bajo retiros anteriores necesitarán que se realice la nueva solución, indicó la agencia reguladora.

Las baterías fueron fabricadas por Samsung SDI America, con sede en Auburn Hills, Michigan.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25308850400009_93dae7273a
Incendio en residencia de jubilados en Bosnia deja varios muertos
EH_DOS_FOTOS_2025_11_04_T121429_432_3de2e1eb0a
Capturan a dos hombres en relación con explosión en Harvard
policia_rescata_bebe_8d2e6c95c1
Reconocen a policía en San Pedro por rescatar a bebé de incendio
publicidad

Últimas Noticias

681e0421_e4cc_4233_90e5_375463bbfda8_1245e31840
Localizan con vida a menor desaparecida en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_05_T143905_411_50cef2e267
Messi encabeza el 11 ideal de la MLS por segundo año consecutivo
EH_UNA_FOTO_daed049150
Lanza Gobierno convocatoria para Bono de Nivel Académico 2025
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×