Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Finanzas

Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México

El vicepresidente de la ABM confirmó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsadejaron de operar en México tras ser señalador por EUA por lavado de dinero

  • 23
  • Octubre
    2025

El vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge Arce, confirmó que las instituciones CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa dejaron de operar en el país luego de ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con Arce, la salida de las tres instituciones se realizó de forma ordenada y bajo la supervisión de las autoridades financieras mexicanas, garantizando la protección de los clientes y la transferencia de activos a otras entidades.

“Todo el proceso fue muy ordenado, las autoridades trabajaron muy bien, nos mantuvieron informados e hicieron una transición muy buena, todo aterrizó de la manera en que tenía que aterrizar”, afirmó el directivo.

Las instituciones fueron liquidadas o absorbidas

Arce detalló que CIBanco se encuentra en proceso de liquidación, mientras que los activos de Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron trasladados a otras instituciones.

“Las instituciones ya no operan, sus activos fueron transferidos. Se cuidó a los clientes y es lo que se tenía que hacer”, agregó.

Aunque dio por cerrado el caso, advirtió que la banca mexicana debe mantenerse alerta ante nuevas tipologías de lavado y reforzar sus mecanismos de prevención.

“Este capítulo se quedó ahí, acabó, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando como gremio en mejorar nuestros estándares continuamente”, sostuvo.

De acuerdo con documentos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense, las tres instituciones facilitaron operaciones financieras a cárteles mexicanos, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo.

En el caso de Vector Casa de Bolsa, la FinCEN documentó transferencias millonarias entre México, Estados Unidos y China que sirvieron para el pago de precursores químicos usados en la producción de fentanilo, en operaciones vinculadas a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Asimismo, CIBanco habría canalizado recursos para los Beltrán Leyva y el CJNG, mientras que Intercam fue señalado por mantener reuniones directas entre sus ejecutivos y operadores criminales.

Pese a la salida de las tres instituciones, Arce subrayó que el sistema financiero mexicano se mantiene estable, regulado y bajo vigilancia permanente.

“El sistema financiero mexicano se mantiene bien regulado y operando con normalidad, tenemos que estar muy alertas para asegurarnos de ser más rápidos que los que quieren usar el sistema para hacer algo equivocado”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_bancos_cibanco_3f74005da0
Recibirán casi 33,000 ahorradores de CIBanco sus depósitos
nacional_infonavit_33872dd27e
‘El PAN defiende la corrupción del Infonavit’: Sheinbaum
joaquin_y_ovidio_guzman_faltan_a_su_audiencia_en_chicago_b9667f3dc3
Joaquín y Ovidio Guzmán negocian acuerdo de culpabilidad en EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_86_afbad62bc4
Suman 11 desaparecidos en Reynosa gobernada por Carlos Peña
Pato_O_Ward_F1_b2fcb7887c
Pato O'Ward; segundo rookie más rápido del FP1 del GP de México
camiones_samuel_40_fa7bc89725
Llegan 40 nuevos camiones para rutas 109 y 219 en NL: Samuel
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
publicidad
×