Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México

El vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge Arce, confirmó que las instituciones CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa dejaron de operar en el país luego de ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con Arce, la salida de las tres instituciones se realizó de forma ordenada y bajo la supervisión de las autoridades financieras mexicanas, garantizando la protección de los clientes y la transferencia de activos a otras entidades.

“Todo el proceso fue muy ordenado, las autoridades trabajaron muy bien, nos mantuvieron informados e hicieron una transición muy buena, todo aterrizó de la manera en que tenía que aterrizar”, afirmó el directivo.

Las instituciones fueron liquidadas o absorbidas

Arce detalló que CIBanco se encuentra en proceso de liquidación, mientras que los activos de Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron trasladados a otras instituciones.

“Las instituciones ya no operan, sus activos fueron transferidos. Se cuidó a los clientes y es lo que se tenía que hacer”, agregó.

Aunque dio por cerrado el caso, advirtió que la banca mexicana debe mantenerse alerta ante nuevas tipologías de lavado y reforzar sus mecanismos de prevención.

“Este capítulo se quedó ahí, acabó, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando como gremio en mejorar nuestros estándares continuamente”, sostuvo.

De acuerdo con documentos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense, las tres instituciones facilitaron operaciones financieras a cárteles mexicanos, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo.

En el caso de Vector Casa de Bolsa, la FinCEN documentó transferencias millonarias entre México, Estados Unidos y China que sirvieron para el pago de precursores químicos usados en la producción de fentanilo, en operaciones vinculadas a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Asimismo, CIBanco habría canalizado recursos para los Beltrán Leyva y el CJNG, mientras que Intercam fue señalado por mantener reuniones directas entre sus ejecutivos y operadores criminales.

Pese a la salida de las tres instituciones, Arce subrayó que el sistema financiero mexicano se mantiene estable, regulado y bajo vigilancia permanente.

“El sistema financiero mexicano se mantiene bien regulado y operando con normalidad, tenemos que estar muy alertas para asegurarnos de ser más rápidos que los que quieren usar el sistema para hacer algo equivocado”, concluyó.

